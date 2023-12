Inauguration de 53 logements locatifs abordables à North Nanaimo





NANAIMO, BC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Un immeuble de 53 logements locatifs abordables, soutenu par les gouvernements fédéral et provincial, est maintenant ouvert à North Nanaimo.

Situé au 6010, chemin Hammond Bay, l'immeuble de quatre étages à ossature de bois comprend des appartements d'une et de deux chambres. Les logements seront exploités par la Ballenas Housing Society, qui aura un bureau sur place pour soutenir les résidents.

La moitié des logements auront un loyer proportionné au revenu, c'est-à-dire que le loyer est calculé à 30 % du revenu des locataires. Certains logements seront loués à des ménages à très faible revenu, comme les prestataires d'une aide au revenu ou les personnes handicapées, ou à des personnes âgées touchant une pension de retraite de base. D'autres auront un loyer égal ou inférieur au loyer du marché.

Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant :

13,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement;

6,25 millions de dollars sous forme de contribution pour un financement conjoint en vertu de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement;

et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement; 340 000 $ de la province, par l'entremise de BC Housing, sous forme de financement d'exploitation annuel pour s'assurer que le loyer de 70 % des logements de l'immeuble ne dépasse pas 30 % du revenu des locataires;

le terrain, acheté par la Ballenas Housing Society;

221 000 $ en droits d'aménagement ont été annulés par la Ville de Nanaimo .

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr. C'est pourquoi nous investissons activement dans le logement abordable dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Ces 53 nouveaux logements à Nanaimo permettront aux personnes âgées et aux personnes handicapées d'entreprendre leur prochain chapitre dans leur ville. Cet ensemble résidentiel montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque les gouvernements et le secteur de l'habitation se réunissent pour le mieux-être de tout le monde. - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux de voir l'inauguration de ces logements locatifs abordables et accessibles dont a grandement besoin la population de Nanaimo. Cet ensemble résidentiel est un très bon exemple de collaboration entre les gouvernements et les organismes pour offrir des logements dont nos collectivités ont besoin. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires pour s'assurer que les personnes âgées et les personnes handicapées de partout au Canada ont les logements dont elles ont besoin et qu'elles méritent. » - L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Trop de personnes ont dû faire le choix difficile de vivre dans leur collectivité ou dans un endroit plus abordable. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures urgentes et travaille avec des partenaires de tous les ordres pour s'assurer que les résidents de la Colombie-Britannique, y compris les aînés, peuvent se permettre de rester près de leurs amis, de leurs proches et de leur collectivité à mesure qu'ils vieillissent. » - L'honorable Ravi Kahlon, C.-B. Ministre du Logement

« Nous voulons tous que les aînés de la Colombie-Britannique aient un toit sûr et abordable. Nous avons donc financé cet immeuble afin que les aînés, les familles et les personnes handicapées puissent avoir la tranquillité d'esprit qui vient avec un foyer. » - L'honorable Sheila Malcolmson, membre de l'assemblée législative et ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté de la C.-B.

« La Ville de Nanaimo est extrêmement reconnaissante envers la Société canadienne d'hypothèques et de logement et BC Housing et est heureuse de l'inauguration de ces logements dont elle a grandement besoin. Ils auront une incidence profonde et positive sur la vie des résidents. » - Leonard Krog, maire de Nanaimo

« Nous remercions la Société canadienne d'hypothèques et de logement, BC Housing et la Ville de Nanaimo, qui ont tous contribué à rendre possible ce nouvel ensemble d'habitation. La Ballenas Housing Society croit que chaque personne mérite d'avoir un logement bien entretenu où elle se sent chez elle et où elle peut développer un sentiment d'appartenance à la collectivité. » - David Brookes, président, Ballenas Housing Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds national de co-investissement pour le logement est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la province a offert plus de 76 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 1 600 à Nanaimo .

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site Canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for People du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le communiqué https://govbcnews.azureedge.net/translations/releases/2023HOUS0019-000436/HomesforPeople_French.pdf.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/fr/housing/.

