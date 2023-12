Le gouvernement du Canada et la Province du Nouveau-Brunswick visent à améliorer la productivité dans la transformation en aquaculture





ST. GEORGE, NB, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Jouissant du plus long littoral au monde, les collectivités côtières du Canada comptent sur le secteur du poisson et des fruits de mer pour contribuer de façon intégrante à l'économie locale et régionale. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Province du Nouveau-Brunswick ont annoncé aujourd'hui un soutien financier à True North Salmon Limited Partnership et à Cooke Aquaculture Inc. dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique (FPA).

Le financement du FPA - une contribution remboursable de plus de 6,7 millions de dollars pour un coût total du projet de plus de 15,6 millions de dollars - servira à acquérir l'équipement de haute technologie pour l'usine de transformation de True North Salmon à St. George, au Nouveau-Brunswick. Le nouvel équipement améliorera la transformation à valeur ajoutée et permettra de préparer les produits en portions individuelles.

True North fait partie du groupe d'entreprises Cooke Aquaculture. Le complément d'équipement s'inscrit dans le cadre d'une expansion importante de l'usine, qui doublera la taille de l'usine de transformation, ce qui permettra à True North Salmon de mieux répondre aux demandes du marché et aux pénuries de main-d'oeuvre, tout en améliorant la productivité globale de l'entreprise.

Ce financement vise à permettre à Cooke Aquaculture de consolider sa capacité locale de transformation du saumon, avec une gamme de produits plus souple et mieux adaptée aux besoins des consommateurs.

Cette contribution provient du FPA, doté de 400 millions de dollars, et financé par les gouvernements fédéral et provinciaux. Le FPA met l'accent sur les possibilités de croissance et l'augmentation du prix du marché pour le poisson et les fruits de mer de qualité supérieure, et issus de pratiques durables au Canada atlantique.

Lancé en 2017, le FPA continuera à investir dans des projets au cours de ses sept années d'existence. Les pêches commerciales et l'industrie aquacole, les groupes autochtones, le milieu universitaire, ainsi que les associations et les organisations de l'industrie, y compris les instituts de recherche, sont invités à présenter une demande.

« Ce nouvel équipement amélioré permettra à True North Salmon de continuer à fournir des produits de saumon de haute qualité qui ont fait la réputation de Cooke Aquaculture, tout en garantissant le maintien de bons emplois dans nos collectivités côtières. L'industrie des produits de la mer est le pouls de l'économie du Canada atlantique, et des expansions comme celle-ci sont essentielles au succès continu du Canada en tant que leader mondial dans l'approvisionnement en produits de la mer frais et de qualité supérieure. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous sommes heureux de soutenir cette expansion et les emplois bien rémunérés qui en découlent. L'aquaculture au Nouveau-Brunswick est une réussite connue dans le monde entier. L'expansion de True North est un projet passionnant pour l'industrie aquacole provinciale, et j'ai hâte de voir à quel point il sera couronné de succès. »

L'honorable Margaret Johnson, ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick

« Notre objectif principal est de cultiver l'océan avec soin, de nourrir le monde, de subvenir aux besoins de nos familles et de construire des communautés plus fortes. Grâce au soutien apporté par le programme à notre chaîne de valeur de la transformation, notre usine de transformation du saumon de St. George va devenir une installation à la pointe de la technologie, qui renforcera notre capacité à produire de manière sécuritaire et durable des produits comestibles de la mer prêts pour la vente au détail. Ce projet d'expansion est la pierre angulaire des plans d'investissement globaux de notre société dans le Canada atlantique, et le nouvel équipement de pointe est conçu pour rationaliser nos opérations. »

Glenn Cooke, président et chef de la direction, Cooke Aquaculture Inc.

Le Fonds des pêches de l'Atlantique investira plus de 400 millions de dollars sur sept ans pour soutenir le secteur canadien du poisson et des fruits de mer.

Le gouvernement fédéral fournira 70 % du financement, et 30 % proviendront des provinces de l'Atlantique.

Le Fonds vise à aider le secteur des produits de la mer du Canada à effectuer une transition afin de répondre aux demandes croissantes du marché pour des produits de haute qualité, à valeur ajoutée et issus de pratiques durables.

à effectuer une transition afin de répondre aux demandes croissantes du marché pour des produits de haute qualité, à valeur ajoutée et issus de pratiques durables. Les projets admissibles doivent cibler : L'innovation - soutenir la recherche et la mise au point d'innovations qui contribuent à la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer et établir des partenariats et des réseaux qui visent à faire la promotion de l'innovation dans le secteur et à la favoriser. L'infrastructure - adopter ou adapter des technologies, processus ou équipements nouveaux pour améliorer l'efficacité et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer. Les partenariats scientifiques - établir des partenariats avec le milieu universitaire et les institutions axés sur l'industrie de la pêche et de l'aquaculture dans le but d'améliorer les connaissances et la compréhension des répercussions de l'évolution des conditions océanographiques et de la technologie de pêche durable.



