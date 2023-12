Porter relie Montréal à l'Ouest canadien grâce à trois itinéraires sans escale





Davantage de liaisons entre l'Est du Canada et Vancouver, Calgary et Edmonton

TORONTO, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Porter Airlines ajoute des vols aller-retour quotidiens sur trois nouveaux itinéraires sans escale entre l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL) et l'aéroport international de Vancouver (YVR), l'aéroport international de Calgary (YYC) et l'aéroport international d'Edmonton (YEG). L'ajout de nouveaux itinéraires à compter du printemps prochain offre aux passagers une autre façon de se déplacer vers l'Ouest du pays depuis le vaste réseau de Porter dans l'Est du Canada.

De plus, les services offerts à bord de ces vols incluent des collations de qualité supérieure gratuites, de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres et une connexion Wi-Fi rapide gratuite pour tous les passagers. Ceux qui optent pour le tarif tout inclus PorterRéserve peuvent également se procurer des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Les nouveaux vols aller-retour quotidiens sont effectués avec les aéronefs de pointe Embraer E195-E2 qui offrent 132 places. Leur configuration deux par deux signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu sur les vols de Porter.

L'horaire de vol est le suivant :

Itinéraire Date Départ Arrivée YUL-YVR 11 avril 17 h 19 h 46 YVR-YUL 12 avril 8 h 05 16 h YUL-YEG 1er mai 19 h 15 21 h 50 YEG-YUL 2 mai 8 h 55 14 h 56 YUL-YYC 28 mai 18 h 20 21 h 05 YYC-YUL 29 mai 9 h 30 15 h 32

Ce nouveau service reliera Halifax, Toronto-Pearson et Billy Bishop depuis Montréal, complétant le service sans escale vers l'Ouest à partir de Toronto-Pearson et d'Ottawa vers chaque marché.

Des liaisons supplémentaires sont également offertes dans le cadre du partenariat entre Porter et Air Transat, notamment dans certaines régions d'Amérique du Nord, d'Europe et du Sud.

Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

Citations

« Montréal est une destination importante du réseau de Porter depuis 2006, et notre présence ne cesse de croître. Nous renforçons notre présence à YUL grâce à des destinations prisées et des partenariats stratégiques afin d'offrir aux voyageurs une expérience de voyage en classe économique exceptionnelle et inégalée lors de leurs déplacements d'un océan à l'autre. »

- Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial, Porter Airlines

« ADM Aéroports de Montréal est ravie d'ajouter Vancouver, Edmonton et Calgary aux destinations offertes par Porter. Ces nouvelles liaisons directes viennent bonifier l'offre à partir de Montréal et représentent une belle occasion de développer le service de vols intérieurs de YUL. Nous sommes très heureux d'aider Porter à élargir son offre canadienne, qui répond aux besoins de différents groupes de voyageurs. Un aéroport dynamique est un aéroport dont peut profiter toute la communauté. Voilà la force de YUL ! »

- Stéphane Lapierre, vice-président, exploitation et développement aérien chez Aéroports de Montréal

« C'est formidable de voir Porter Airlines mettre en place un service entre Montréal et Vancouver. Comme il s'agit de l'un de nos marchés les plus achalandés au Canada, les passagers auront une option supplémentaire pour cet itinéraire. »

- Tamara Vrooman, présidente et cheffe de la direction de l'aéroport international de Vancouver

« L'expansion des itinéraires de Porter en Alberta témoigne de sa confiance dans l'industrie aéronautique de notre province et de la demande soutenue en matière de voyages dans notre région. Nous sommes ravis que l'ajout de la liaison supplémentaire vers Montréal constitue l'offre d'un troisième itinéraire à partir de YYC par Porter; la connectivité et l'offre aux voyageurs pour découvrir ces deux remarquables villes s'en retrouvent accrues. »

- Chris Dinsdale, président et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire de Calgary

« L'expansion continue de Porter dans notre région souligne son engagement à l'égard du marché de l'aéroport international d'Edmonton (YEG). Grâce à son dynamisme culturel et à son fort attrait économique, Montréal est une destination prisée aussi bien des voyageurs d'affaires que d'agrément. Nous sommes fiers de faire partie du réseau de destinations de Porter, une compagnie aérienne qui propose un service irréprochable et des offres uniques. »

- Myron Keehn, président et chef de la direction de l'aéroport international d'Edmonton (YEG)

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines Inc.

4 décembre 2023 à 11:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :