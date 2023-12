Lactalis Canada annonce NEXT Ventures 2023 Projet gagnant du concours d'innovation





TORONTO, 04 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada, le chef de file canadien en matière de produits laitiers derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro, Lactantia et une filiale du Groupe Lactalis en France, dont le siège social est Lactalis Group, a le plaisir d'annoncer les gagnant(e)s de la deuxième édition de NEXT Ventures de Lactalis Canada, un concours d'innovation interne annuel de l'entreprise, qui vise à mettre de nouvelles idées à l'avant-plan en réinventant les processus, les technologies, les produits et les modèles d'affaires par la réflexion, la créativité et la transformation numérique.



Sous le thème de l'amélioration continue, l'édition 2023 du programme de production participative a reçu près de 100 soumissions novatrices et créatives d'employé(e)s de tous les niveaux et de tous les secteurs de l'organisation. Un éventail de soumissions s'articulaient autour des technologies numériques émergentes, y compris l'IA et l'apprentissage automatique pour permettre l'amélioration et l'efficacité des processus, l'automatisation, l'ajout de tâches à valeur ajoutée, l'amélioration du niveau de service, l'emballage novateur et l'optimisation de la collaboration.

« Je suis ravi de féliciter l'équipe gagnante, les finalistes et les innovateur(trice)s qui ont vraiment incarné l'esprit de notre programme NEXT Ventures. La gamme et le calibre des propositions présentées dans le cadre du programme de cette année démontrent, encore une fois, le talent incroyable, l'esprit d'innovation et l'intrapreneurship qui existent au sein de Lactalis Canada, a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. Fait intéressant, la transformation numérique était un thème commun parmi les soumissions de cette année, et nous nous réjouissons à l'idée de tirer parti de l'expertise et du leadership du laboratoire numérique Lactalis Canada, LLabs, en matière de mentorat, de progression et d'incubation du projet gagnant et d'autres idées à l'avenir. »

Nommé à juste titre DemandSense, le projet gagnant met l'accent sur l'amélioration de la précision des prévisions pour les clients grâce à la transformation numérique au moyen d'améliorations comme la technologie de l'IA. L'équipe du projet est composée de membres de la division Yogourt et produits de culture de Lactalis Canada : Amanda d'Halluin, directrice, Marketing associé, Diego Avendano, analyste, Renseignements sur la catégorie, Philippe-Olivier Provencher, gestionnaire, Croissance des revenus, Rozenn Juguet, gestionnaire, Planification de l'approvisionnement, et Patrick Belgar, gestionnaire de l'information sur la catégorie.

Une des composantes clé du programme NEXT Ventures est que le projet gagnant passera maintenant à l'étape d'incubation pluriannuelle; une équipe de projet et des ressources, des outils et une expertise interne et externe clés lui seront consacrés pour construire et mettre en oeuvre la technologie.

NEXT Ventures de Lactalis Canada

Lancé en avril 2022, le programme annuel NEXT Ventures de Lactalis Canada a été conçu pour stimuler et accélérer la réflexion, l'innovation et la créativité futures en habilitant nos employé(e)s et en tirant parti de la production participative interne pour explorer les idées et mettre sur le marché de nouveaux produits, processus et modèles d'affaires, ainsi que de nouvelles technologies. Suivant un nouveau thème à chaque année, les contributeur(trice)s qui avancent les propositions les plus inventives et potentiellement viables ont l'occasion unique de participer à un programme complet d'exploration et de développement de ces nouvelles idées, de la création à la mise en oeuvre, grâce à la facilitation du mentorat, de la collaboration, du soutien des ressources et des partenariats externes.

À la suite d'un appel aux soumissions destiné à tous les employé(e)s, en avril 2023, l'édition de cette année du programme NEXT Ventures de Lactalis Canada a reçu près de 100 soumissions provenant de l'ensemble de l'organisation. Respectant le thème de l'amélioration continue, les 20 meilleurs finalistes ont soumis des propositions par vidéo. Parmi celles-ci, nous avons choisi les trois meilleures idées novatrices en fonction de l'impact potentiel et de la faisabilité de chaque proposition. Les trois finalistes, qui ont chacun reçu un prix en argent, ont participé à la journée de présentation Next Ventures de Lactalis Canada, à Toronto, en Ontario, et ont présenté leurs projets au conseil NEXT, composé de dirigeant(e)s de toute l'organisation, y compris le président et chef de la direction de Lactalis Canada. Chaque idée a été soigneusement évaluée par le groupe d'expert(e)s en fonction de son caractère innovateur, de sa durabilité et de sa viabilité, afin de déterminer le ou la gagnant(e) de NEXT Ventures de Lactalis Canada.

Lactalis Labs (LLabs), le nouveau centre d'innovation de Lactalis Canada voué à la transformation numérique grâce à des solutions technologiques, à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique et aux capacités en science des données, appuiera en tant que partenaire de nombreuses idées issues du programme NEXT Ventures de Lactalis Canada.

Depuis le lancement du programme en 2022, NEXT Ventures de Lactalis Canada a reçu plus de 200 idées de l'ensemble de l'organisation et, en plus de l'équipe gagnante, de nombreuses autres idées de projet continuent d'être envisagées en raison de leur viabilité et de leur valeur pour l'entreprise.

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadien(ne)s en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. Classée par Forbes parmi les meilleurs employeurs au Canada, Lactalis Canada emploie directement plus de 4 000 personnes, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 20 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent notamment Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi's, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Marie Morin Canada, Galbani et Président. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

