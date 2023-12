Lynx Air ajoute Ottawa à son réseau en pleine croissance





OTTAWA, 04 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) a annoncé l'ajout d'Ottawa à son réseau. Ottawa est la 19e destination desservie par Lynx en Amérique du Nord. Le service de vol débutera le 17 mai 2024.



La plus récente compagnie aérienne très abordable du Canada assurera des vols entre l'aéroport international d'Ottawa (YOW) et l'aéroport international de Calgary (YYC) ainsi que l'aéroport international de Vancouver (YVR).

Il y aura huit vols à destination et en provenance d'Ottawa par semaine. Les vols entre Ottawa et Vancouver seront des vols sans débarquement avec une courte escale à Calgary, offrant un voyage sans tracas, avec une seule carte d'embarquement, des bagages enregistrés jusqu'à la destination finale et aucun besoin de descendre de l'avion à Calgary.

Les tarifs sont vraiment très avantageux, à partir de 79 $* pour un aller simple, taxes comprises. La compagnie aérienne a également lancé un solde de places pour une durée limitée, offrant jusqu'à 35 % de rabais sur les tarifs de base des itinéraires intérieurs avec le code promo OTTAWA. Le solde se déroulera jusqu'au 5 décembre 2023, à 23 h 59 (HE). Pour réserver un billet à petit prix, veuillez consulter FlyLynx.com.

« Nous sommes ravis d'ajouter Ottawa, la capitale du Canada, au réseau de Lynx Air alors que nous travaillons à l'accroissement de notre horaire d'été 2024. Comme Ottawa est une belle destination à visiter tout au long de l'année, Lynx est fier d'être le seul transporteur à bas prix à desservir actuellement le marché interne à partir de Calgary et de Vancouver », a déclaré Jim Sullivan, PDG de Lynx. « Que vous voyagiez afin d'explorer la Colline du Parlement, visiter le Musée des beaux-arts du Canada ou que vous et vos proches vous baladiez tranquillement le long du canal Rideau, Lynx garantit une excellente expérience de vol à un prix extrêmement abordable. »

« L'aéroport international d'Ottawa est ravi d'accueillir chaleureusement Lynx Air, reconnaissant ainsi le rôle crucial que joue le transport aérien abordable pour relier la communauté d'Ottawa-Gatineau et répondre aux divers besoins des résidents et des visiteurs. La présence de Lynx renforce notre engagement à fournir des options de voyage accessibles et pratiques pour tous », a affirmé Mark Laroche, président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa.

« Notre équipe est fière d'accueillir Lynx Air à Ottawa. Le positionnement unique de Lynx Air sur le marché bonifiera l'expérience de voyage globale d'Ottawa et les options des Canadiens de l'Ouest qui viennent découvrir le Canada dans une seule ville », a expliqué Michael Crockatt, président-directeur général de Tourisme Ottawa. « Il nous tarde d'accueillir à bras ouverts les passagers de Lynx et nous nous réjouissons de ce partenariat fructueux alors que nous continuons d'explorer la possibilité d'ajouter d'autres itinéraires reliant les Canadiens à leur capitale. »

Calendrier des vols de Lynx à destination ou en provenance d'Ottawa

Date d'entrée en vigueur Fréquence Aéroport de départ Aéroport d'arrivée 17 mai 2024 Lundi/mercredi/vendredi/samedi Aéroport

international d'Ottawa (YOW) Aéroport international de Calgary (YYC) 17 mai 2024 Lundi/mercredi/vendredi/samedi Aéroport international de Calgary (YYC) Aéroport international d'Ottawa (YOW)

17 mai 2024 Lundi/mercredi/vendredi/samedi Aéroport international d'Ottawa (YOW) ** Aéroport international de Vancouver (YVR) 17 mai 2024 Lundi/mercredi/vendredi/samedi ** Aéroport

international de Vancouver (YVR) Aéroport international d'Ottawa (YOW)





Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Web pour connaître tous les détails du programme.

* Offre d'une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Des restrictions s'appliquent.

** Vols sans débarquement, avec une seule carte d'embarquement et des bagages transférés vers la destination finale

Contact auprès des médias :

Paula Worthington

Worthington PR

[email protected]

403-585-2429

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d'Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuve, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l'empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l'un des transporteurs aériens les plus écoresponsables au Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l'expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur FlyLynx.com ou rejoignez Lynx sur Facebook, Twitter ou Instagram.

4 décembre 2023 à 11:00

