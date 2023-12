Le ministre Steven Guilbeault annonce un projet de règlement sur le méthane au Canada pour favoriser l'énergie propre et l'action climatique





DUBAÏ, Émirats arabes unis, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Alors que le monde s'emploie à trouver les solutions climatiques les plus efficaces et les plus abordables, la réduction des émissions de méthane provenant des activités pétrolières et gazières demeure l'un des moyens les plus rapides et les plus économiques de lutter contre les changements climatiques. Le Canada est déterminé à contribuer à ces efforts mondiaux.

Aujourd'hui, lors de la réunion ministérielle sur l'engagement mondial visant à réduire le méthane, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le Canada a publié un règlement renforcé sur le méthane provenant du secteur pétrolier et gazier afin de réduire les émissions de ce puissant gaz à effet de serre. Le Canada concrétise ainsi l'engagement qu'il avait pris en devenant le premier pays au monde à se fixer comme cible de réduire les émissions de méthane de ce secteur d'au moins 75 p. 100 par rapport aux niveaux de 2012 d'ici 2030.

Au cours de la réunion, John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, a mentionné que les États-Unis ont récemment finalisé leur règlement sur le méthane provenant du secteur en question. L'approche du Canada s'harmonise en grande partie à celle des États-Unis, tant du point de vue de la forme que de la rigueur.

La mise en place de règles largement harmonisées sur les émissions de méthane à l'échelle de l'Amérique du Nord s'appuie sur une collaboration qui a vu le jour en 2016. Cette approche harmonisée permet de préserver la compétitivité des industries énergétiques des deux pays, menant notamment certaines des plus grandes sociétés au monde à devenir des chefs de file mondiaux de la production d'énergie responsable. Les exigences visant à réduire davantage les émissions de méthane des deux pays créent également des occasions d'affaires pour le secteur canadien des technologies propres, qui est un leader mondial des solutions abordables pour la réduction du méthane. Les travailleurs canadiens possèdent l'expérience et les compétences requises pour réduire les émissions de méthane ici et aider d'autres pays à réduire leurs émissions.

Avant le début de la COP28, douze grandes sociétés pétrolières et gazières s'étaient déjà engagées à réduire leurs émissions de méthane à près de zéro d'ici 2030. Lors de la COP28, une coalition formée de 50 sociétés pétrolières et gazières a annoncé son engagement à réduire ses émissions de méthane de 80 à 90 p. 100 d'ici 2030. Ces sociétés sont conscientes qu'elles doivent faire partie des producteurs de pétrole et de gaz les plus propres au monde. Le projet de règlement sur le méthane est conforme à l'engagement du Canada de plafonner et de réduire les émissions provenant du secteur et aux demandes de l'Agence internationale de l'énergie réclamant que tous les pays producteurs de pétrole et de gaz réduisent les émissions de méthane de 75 p. 100 d'ici 2030.

Le gouvernement du Canada prend bonne note des engagements pris par la Colombie-Britannique et l'Alberta, qui souhaitent explorer des moyens d'atteindre une cible de réduction semblable, et il se réjouit de l'ambition accrue des provinces qui vont s'attaquer à leurs émissions de méthane. Grâce à une collaboration continue avec les provinces productrices de pétrole et de gaz, les partenaires autochtones, l'industrie et les intervenants intéressés, le Canada veillera à ce que son règlement sur le méthane actualisé donne les meilleurs résultats possibles.

Le gouvernement du Canada reconnaît que d'autres travaux sont nécessaires pour quantifier avec précision les émissions de méthane, et en ce sens, le Canada collabore avec des scientifiques, des universitaires et l'industrie afin d'éliminer les divergences entre les émissions déclarées et les émissions mesurées. Dans le cadre de son ambitieux plan de réduction du méthane, le gouvernement du Canada a également annoncé aujourd'hui un investissement de 30 millions de dollars pour établir à court terme un centre d'excellence sur le méthane qui améliorera notre compréhension de ce type d'émissions et la déclaration de celles-ci, tout en mettant l'accent sur les initiatives de collaboration pour appuyer les données et les mesures.

La réduction des émissions de méthane aura également des retombées positives sur la qualité de l'air et la santé publique. Le méthane est souvent émis en conjugaison avec des composés organiques volatils et d'autres polluants atmosphériques qui contribuent au smog et qui peuvent causer de l'asthme et d'autres problèmes de santé chez les humains.

Les Canadiens qui le souhaitent sont invités à contribuer à l'actualisation de la réglementation canadienne sur le méthane du secteur pétrolier et gazier. À compter du 16 décembre 2023, Environnement et Changement climatique Canada acceptera les commentaires sur le projet de règlement pendant 60 jours. Les commentaires doivent être transmis au moyen du nouveau système de consultation sur les règlements projetés en ligne. La date limite pour soumettre des commentaires est le 14 février 2024.

Citations

« La réduction des émissions de méthane provenant de notre secteur pétrolier et gazier est l'un des moyens les plus rapides et les plus économiques de réduire la pollution qui alimente les changements climatiques. À titre de quatrième producteur mondial de pétrole et de gaz, nous avons à la fois la responsabilité et le savoir-faire nécessaire pour faire tout ce qui est en notre pouvoir de faire. En cette période marquée par d'importantes marges bénéficiaires et des prix élevés de l'énergie, c'est le moment idéal pour le secteur pétrolier et gazier d'investir dans la réduction des émissions de méthane. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les Canadiennes et les Canadiens méritent de respirer de l'air pur. Nous savons que les émissions de méthane contribuent au smog et aux changements climatiques, ce qui nuit à notre santé collective et pèse sur nos systèmes de santé. Avec ce règlement, le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger la qualité de l'air et améliorer la santé de la population canadienne. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Nous prenons des mesures pour soutenir l'innovation, réduire les émissions et accroître la compétitivité dans tous les secteurs, y compris celui du pétrole et du gaz. La réduction des émissions de méthane est l'un des moyens les plus efficaces d'atteindre ces objectifs. L'annonce d'aujourd'hui, qui comprend un nouvel investissement pour soutenir la création d'un centre d'excellence sur le méthane, contribuera à accroître la compétitivité du secteur du pétrole et du gaz, tout en permettant au Canada de respecter ses engagements relatifs à la réduction des émissions de méthane et de profiter des avantages pour l'économie, la santé et le climat qui en découleront. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous sommes ravis de voir le Canada prendre des mesures musclées pour réduire considérablement les émissions de méthane des activités pétrolières et gazières, au moment même où les États-Unis eux-mêmes mettent la dernière touche à leur réglementation. Il s'agit d'un incontournable pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. »

- John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat

« Les efforts ambitieux déployés par le Canada pour réduire les émissions de méthane de son secteur pétrolier et gazier sont très encourageants et nous montrent ce que nous pouvons accomplir. L'Agence internationale de l'énergie considère que nous devons réduire les émissions de méthane provenant des activités pétrolières et gazières à l'échelle mondiale de 75 p. 100 au cours de la présente décennie si nous voulons éviter les pires conséquences de la crise climatique. En adoptant cette cible, le Canada s'est imposé comme un chef de file dans la lutte contre les émissions de méthane, et nous nous réjouissons qu'il s'engage maintenant à obtenir des résultats à cet égard. Une réglementation rigoureuse est essentielle pour transformer les engagements relatifs à l'énergie et au climat en mesures concrètes. »

- Fatih Birol (Ph. D.), directeur général de l'Agence internationale de l'énergie

Faits en bref

Les nouvelles règles sur le méthane du secteur pétrolier et gazier des deux pays éliminent les évacuations de routine et le torchage, augmentent la détection et la réparation des fuites, et s'attaquent à des problèmes comme les baisses de pression et d'autres potentiels rejets importants de méthane.

Le projet de règlement sur le méthane réduira les émissions cumulatives de 217 mégatonnes (équivalent en dioxyde de carbone) entre 2027 et 2040. Il aura aussi des retombées sociales et économiques positives d'une valeur de 12,4 milliards de dollars en raison des dommages évités à l'échelle mondiale.

Le projet de règlement sur le méthane réduira les émissions cumulatives de 217 mégatonnes (équivalent en dioxyde de carbone) entre 2027 et 2040. Il aura aussi des retombées sociales et économiques positives d'une valeur de 12,4 milliards de dollars en raison des dommages évités à l'échelle mondiale. Le Canada est en voie d'atteindre son objectif de réduction des émissions de méthane pour 2025, qui est de 40 à 45 p. 100 de réduction par rapport aux niveaux de 2012. Le projet de règlement publié aujourd'hui modifie le règlement sur le méthane de 2018.

Le Canada appuie la hausse de l'ambition mondiale à l'égard de la lutte contre les changements climatiques au moyen de l'engagement mondial sur le méthane. L'élan mondial visant à réduire ce type d'émissions prend de l'ampleur, alors que l'engagement a été signé par plus de 150 pays. Les pays signataires s'engagent à atteindre un objectif collectif de réduction des émissions de méthane provenant des activités humaines d'au moins 30 p. 100 par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030.

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre à courte durée de vie. Il est le deuxième gaz à effet de serre en importance après le dioxyde de carbone.

4 décembre 2023 à 10:54

