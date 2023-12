HGRÉGOIRE S'ÉTABLIT AU TEXAS AVEC L'ACQUISITION D'UNE PREMIÈRE CONCESSION À HOUSTON





HGrégoire annonce son expansion au Texas avec l'acquisition d'une concession automobile à West Houston, considérée comme un site emblématique en raison du toit en pignon de sa salle d'exposition. L'ouverture de cet établissement est prévue à la mi-décembre. Cette dixième concession HGrégoire aux États-Unis comprend une salle d'exposition redessinée de 82 500 pieds carrés, un centre de service, un salon destiné aux clients et 7,4 acres de terrain. En 1966, lors de la construction de cette concession automobile, celle-ci faisait figure de pionnière, occupant alors « l'édifice le plus moderne au monde ». HGrégoire, comme nouveau propriétaire et gestionnaire, compte en faire la plus importante concession automobile du Texas en matière de voitures en inventaire.

« Nous attendions avec impatience qu'une telle occasion se présente, affirme le président et chef de la direction de HGrégoire, John Hairabedian. Voilà plusieurs années que nous avions l'oeil sur le Texas et nous sommes ravis de percer dans cet état avec l'acquisition d'un lieu historique si bien ancré dans le patrimoine de la ville. Notre équipe tout entière est enthousiaste de servir les clients de la région métropolitaine de Houston et d'ailleurs en honorant notre promesse de redéfinir le marché de la voiture d'occasion. »

HGreg Houston représente un investissement initial de 55 millions $ US, dont 22 millions pour l'acquisition de la propriété et la rénovation de l'établissement, devenant un point de vente à la fine pointe de la modernité. Reconnue pour sa vaste sélection de véhicules, son expérience client simplifiée et ses bas prix, HGrégoire recrute maintenant quelque 100 employés à Houston.

Présente en Californie depuis 2020, en Floride depuis 2009 et au Québec depuis 1993, l'entreprise a maintenant pignon sur rue dans trois des plus importants marchés aux États-Unis pour la vente de voitures neuves et d'occasion.

« Les clients au Canada comme aux États-Unis recherchent un grand choix de voitures, des bas prix et une expérience d'achat simplifiée, ajoute M. Hairabedian. C'est exactement ce que leur offre HGrégoire et c'est l'une des clés de notre succès, partout où nous nous établissons. »

HGrégoire entend doter Houston d'une expérience de magasinage unique, de services en personne et en ligne hors pair et de l'accès à une vaste sélection comptant jusqu'à 5 000 véhicules d'occasion inspectés avec soin, soit le plus grand inventaire de voitures d'occasion de qualité sur le marché.

L'entreprise, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, continue à investir pour accroître sa présence en Amérique du Nord en pénétrant de nouveaux marchés.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993 et célébrant plus de 30 ans de service cette année, HGrégoire s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée d'amateurs d'auto, HGrégoire exploite des concessions au Québec, en Floride et en Californie, offrant des véhicules neufs et d'occasion. Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

