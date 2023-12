/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Violence conjugale : Incohérence gouvernementale menaçant le développement de plusieurs maisons d'hébergement de 2e étape/





MONTRÉAL, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invité-es à un point de presse le 5 décembre au Centre Saint-Pierre portant sur d'importants blocages du développement de maisons d'hébergement de 2e étape. Ces blocages fragilisent actuellement le continuum de services offerts aux victimes en plus d'imposer un poids financier et logistique inconcevable aux maisons d'hébergement porteuses de ces projets. L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2), le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale ainsi que SOS Violence conjugale souhaitent envoyer un message fort au gouvernement que des mesures urgentes doivent être prises pour protéger les femmes et les enfants victimes de violence conjugale.

Les allocutions de différentes intervenantes seront suivies d'une période de question

Maud Pontel, coordonnatrice générale, Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

Mélanie Miranda, coordonnatrice à l'habitation, Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

Louise Riendeau, coresponsable des dossiers politiques, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Claudine Thibodeau, responsable du soutien clinique et de la formation, SOS violence conjugale

Date : 5 décembre

Heure : 10H

Lieu : Centre Saint-Pierre

4 décembre 2023 à 10:00

