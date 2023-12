L'AJAC annonce les demi-finalistes pour les prix de la Voiture canadienne de l'année 2024





Les gagnants seront annoncés le jeudi 15 février 2024 au Salon international de l'auto du Canada

TORONTO, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Vingt des meilleurs véhicules du Canada ont été révélés en tant que demi-finalistes pour les Prix de la voiture canadienne de l'année (CCOTY) de cette année, présentés par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC).

Dans le cadre d'un nouveau format pour 2024, les prix ont été simplifiés en quatre catégories :

Voiture canadienne de l'année

Véhicule utilitaire canadien de l'année

Voiture électrique canadienne de l'année

Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année

Le vote est effectué par les journalistes experts de l'AJAC, dans le cadre d'un processus en deux étapes. Au cours de la première étape, qui est maintenant terminée, les journalistes ont désigné leurs favoris dans chaque catégorie. Après compilation des votes, les demi-finalistes pour chaque prix - les 5 meilleurs véhicules au Canada - ont été dévoilés comme suit :

Les cinq demi-finalistes pour la Voiture canadienne de l'année 2024 sont :

Acura Integra Type S

Honda Accord

Subaru Impreza

Toyota GR Corolla

Toyota Prius

Les cinq demi-finalistes pour le titre de Véhicule utilitaire canadien de l'année 2024 sont :

Genesis GV70

Honda CR-V

Mazda CX-90

Subaru Crosstrek

Toyota Grand Highlander

Les cinq demi-finalistes pour la Voiture électrique canadienne de l'année 2024 sont :

BMW i4

Genesis Electrified G80

Hyundai Ioniq 6

Lucid Air

Toyota Prius Prime

Les cinq demi-finalistes pour le titre de Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année 2024 sont :

Genesis Electrified GV70

Hyundai Ioniq 5

Kia EV9

Mazda CX-90 Plug-In Hybrid

Nissan Ariya

Tous les véhicules de l'année modèle 2024 sont éligibles pour les prix CCOTY - quelque au total - y compris les véhicules nouvellement conçus, récemment rafraîchis et ceux de l'année dernière.

Les jurés experts sont basés dans tout le Canada, de Vancouver à Halifax. CCOTY est le SEUL programme de récompenses automobiles au Canada dans le cadre duquel les jurés conduisent tous les véhicules sur lesquels ils votent. Les véhicules sont testés sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont confrontés quotidiennement les conducteurs canadiens d'un océan à l'autre, ainsi qu'à l'occasion de l'événement TestFest de l'AJAC qui se tient chaque année en octobre.

"Les 20 demi-finalistes du prix de la Voiture canadienne de l'année de l'AJAC sont les véhicules que nos membres ont jugé être les voitures, les camions et les VUS les mieux adaptés aux besoins des conducteurs canadiens ", a déclaré le président de l'AJAC, Evan Williams.

"L'AJAC est le plus grand groupe de journalistes automobiles au pays, ce qui nous donne une expertise et des connaissances inégalées lorsqu'il s'agit de tester des véhicules sur la route. Nous avons des membres d'un océan à l'autre et chacun d'entre eux conduit chaque véhicule sur lequel il vote dans des conditions réelles avant de déposer son bulletin de vote.

"La Voiture canadienne de l'année est le seul programme au pays qui peut en dire autant. Nous en sommes extrêmement fiers et nous pensons que cela permet aux Canadiens de savoir qu'ils peuvent avoir confiance dans nos résultats et que ces véhicules sont les meilleurs dans leurs catégories respectives.Après l'annonce des finalistes en janvier, les gagnants seront dévoilés le jeudi 15 février 2024 au Salon international de l'automobile de Toronto (CIAS). Les résultats des votes des journalistes membres de l'AJAC sont vérifiés par le cabinet comptable international KPMG et restent confidentiels jusqu'au moment où les enveloppes sont ouvertes.

"Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à l'AJAC pour la remise des prix de la Voiture canadienne de l'année", a déclaré Jason Campbell, directeur général du Salon international de l'auto de Toronto. "Les débuts de la piste d'essai intérieure pour les véhicules électriques lors de notre 50e anniversaire en 2023 ont été immensément populaires. Il est donc formidable de voir les nouvelles catégories Voiture électrique canadienne de l'année et Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année s'ajouter aux prix établis Voiture canadienne de l'année et Véhicule utilitaire canadien de l'année. Félicitations à tous les demi-finalistes et nous avons hâte de dévoiler les quatre gagnants avec l'AJAC en février.

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui se consacrent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules organisés par l'AJAC, à savoir les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'innovation et l'EcoRun.

À propos du Salon international de l'auto du Canada

Avec plus de 650 000 pieds carrés d'expositions, de présentations et d'attractions au Palais des congrès du Toronto métropolitain et une fréquentation annuelle de 350 000 personnes, le Salon international de l'auto du Canada n'est pas seulement le plus grand salon de l'automobile au Canada, c'est aussi le plus grand salon de consommation du pays - un chef de file en matière de style de vie, de technologie et de tout ce qui touche à l'automobile. Il présente chaque année plus de 1 000 voitures, camions, VUS, voitures concept, voitures exotiques, voitures classiques, voitures musclées, véhicules entièrement électriques et véhicules autonomes.

À propos de KPMG

KPMG LLP, cabinet d'audit, de fiscalité et de conseil (kpmg.ca) est une société à responsabilité limitée, établie en vertu des lois de l'Ontario, et le cabinet membre canadien de KPMG International Cooperative ("KPMG International"). KPMG compte plus de 7 000 professionnels/employés dans plus de 40 emplacements au Canada, au service de clients des secteurs privé et public. KPMG est régulièrement reconnu comme un employeur de choix et l'un des meilleurs lieux de travail du pays. Les cabinets membres indépendants du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, une entité suisse. Chaque cabinet KPMG est une entité juridiquement distincte et se décrit comme telle.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

4 décembre 2023 à 10:00

