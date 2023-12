/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur l'énergie renouvelable extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador/





OTTAWA, ON, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson; le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Dr Andrew Furey; la ministre du Développement économique et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings; ainsi que le ministre du Travail et des Aînés, l'honorable Seamus O'Regan, feront une annonce concernant l'éolien marin à Terre-Neuve-et-Labrador.

Un point de presse suivra l'annonce.

Après le point de presse, les ministres Wilkinson et Furey participeront à une discussion informelle, également accessible aux journalistes.

Date : 6 décembre 2023

Heure : 10 h (HE)

Lieu : Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'y inscrire d'ici 10 h (HE), le mardi 5 décembre, en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les personnes inscrites auront la possibilité de participer en personne ou par téléphone.

