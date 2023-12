WOOP4: Ça ressemble à du poisson, mais c'est à base de plantes





MONTRÉAL, 04 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WOOP4, une entreprise innovante et avant-gardiste, est fière d'annoncer le lancement de sa toute nouvelle gamme de poissons 100% végane et sans allergène. WOOP WOOP.





Une explosion de saveur et de plaisir

Avec son image de marque funky, les produits WOOP4 font des vagues pour offrir une expérience rassembleuse, inclusive, et, donc, mémorable pour tous.

Imaginez un monde où chaque bouchée est une célébration et où chaque repas est un rassemblement convivial. Avec WOOP4, la vie sans poisson est loin d'être plate : c'est coloré et festif! On croit que les restrictions alimentaires n'ont pas lieu d'être et on se fait un devoir de créer des produits qui sont pour tout le monde. Que vous soyez des passionnés de sushis, de tartares ou encore des fans de Poké Bowls, nos produits vous invitent à explorer une cuisine sans limites. C'est parfait pour les personnes véganes, les femmes enceintes, ceux qui ont des allergies alimentaires ou tout simplement ceux qui veulent essayer quelque chose de différent.





Une alternative aussi délicieuse que durable

Ça ressemble à du poisson, ça goûte le poisson, on a vraiment l'impression que c'est du poisson, mais c'est à base de plantes. Saumon, Saumon Fumé, Thon, Piranha Tropical, Mahi-Mahi... WOOP4 offre tout ça, mais sans les allergènes suivants : poisson, fruits de mer, soya, gluten, arachide, noix, produit laitier, oeuf, sésame ou moutarde. En plus, nos produits offrent un bon apport en oméga-3, en protéines végétales et en bienfaits nutritifs. On parle donc d'une solution qui est bonne non seulement pour les papilles, mais aussi pour la santé et pour la planète.





Évidemment, nous ne pouvions pas nous arrêter là. Le poisson végétal, c'est exceptionnel, mais avec de la sauce, c'est encore mieux! WOOP4 lance également une gamme de mayonnaises végétaliennes pour accompagner tous vos plats. Les options sont nombreuses : original, au soya (sans soya), aux ananas, aux arachides (sans arachide), au sésame (sans sésame), à la sriracha et à l'érable. Que ce soit grâce à nos poissons à base de plantes ou à nos 7 sortes de mayo végétales sensibles aux personnes allergiques, WOOP4 offre une explosion de saveurs et de couleurs dans chaque assiette. On est là pour s'amuser ensemble et rassembler tout le monde autour d'une table sans se casser la tête.

Surfez avec nous la vague du changement dès maintenant

https://woop4.com/

Source: Anna-Kim Dion

Représentante Marketing

450-501-7003

[email protected]



Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30cd7605-8453-4b00-8025-19580c276faa/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6fa8790-89bb-406a-bfcb-3de861b191d1/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65f0d401-aa04-4b56-a088-dbadcc5f4985/fr

4 décembre 2023 à 09:30

