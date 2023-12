Sun Pharma Canada lance (PR)ABSORICA LD® (capsules d'isotrétinoïne) pour le traitement de l'acné sévère





ABSORICA LD, une nouvelle préparation micronisée d'isotrétinoïne, est maintenant disponible au Canada pour les patients de 12 ans et plus.

pour les patients de 12 ans et plus. La seule préparation micronisée d'isotrétinoïne qui offre une meilleure biodisponibilité, ce qui se traduit par un taux et une portée d'exposition à l'isotrétinoïne comparables avec ou sans aliments.

BRAMPTON, ON, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Sun Pharma Canada Inc., une filiale en propriété exclusive de Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters : SUN.BO, Bloomb : SUNP IN, NSE : SUNPHARMA, BSE : 524715, « Sun Pharma ») annonce aujourd'hui que PRABSORICA LD (capsules d'isotrétinoïne) est maintenant disponible au Canada.

ABSORICA LD est une nouvelle préparation d'isotrétinoïne, la première depuis plus de dix ans, et la seule préparation micronisée de la molécule d'isotrétinoïne qui est utilisée pour traiter l'acné nodulaire et/ou inflammatoire sévère, l'acné conglobata et l'acné récalcitrante chez les patients âgés de 12 ans et plus.1, 2, 3, 4

« Cette solution ouvre la porte aux Canadiens qui cherchent une nouvelle solution micronisée pour traiter leur acné sévère » a déclaré la Dre Davindra Singh, fondatrice et dermatologue en chef d'AvantDerm. « Étant donné l'impact de l'acné sévère sur la vie des patients, j'ai hâte de voir les résultats potentiels de cette nouvelle option de traitement. »

L'acné sévère provoque des éruptions qui s'étendent souvent profondément sous la peau, notamment sous forme de kystes et de nodules qui défigurent le visage. Ces éruptions sont souvent douloureuses et nuisent à la qualité de vie des patients. Même lorsque l'acné sévère se résorbe, elle laisse souvent des cicatrices et une pigmentation.5

« ABSORICA LD offre aux Canadiens une nouvelle préparation micronisée d'isotrétinoïne pour traiter l'acné nodulaire sévère », déclare Abhay Gandhi, PDG de Sun Pharma en Amérique du Nord. « Ce lancement représente un apport important au portefeuille de produits de Sun Pharma contre l'acné et reflète notre engagement à fournir des médicaments dermatologiques novateurs qui répondent aux besoins des patientes du Canada. »

ABSORICA LD est la seule préparation micronisée d'isotrétinoïne qui offre une meilleure biodisponibilité, ce qui se traduit par un taux et une portée d'exposition à l'isotrétinoïne comparables avec ou sans aliments.6

Pour en savoir plus sur ABSORICA LD, parlez-en à votre médecin, consultez le site Web www.sunpharma.com/canada ou téléphonez au 1 833 388-0532.

À propos de PRABSORICA LD (capsules d'isotrétinoïne)

ABSORICA LD est indiqué pour le traitement de l'acné nodulaire et/ou inflammatoire sévère, de l'acné conglobata et de l'acné récalcitrante chez les patients âgés de 12 ans et plus. Il est pris par voie orale avec ou sans nourriture, sous forme de capsules entières soit en une seule dose, soit en deux doses fractionnées, selon les directives d'un médecin.6 En raison d'effets indésirables importants associés à son utilisation, ABSORICA LD est réservé aux patients atteints d'acné nodulaire sévère qui ne réagissent pas au traitement standard, y compris les antibiotiques à action générale.

Les capsules sont offertes en dosages de 8 mg, 16 mg, 24 mg et 32 mg. Chaque boîte contient 30 capsules réparties dans trois plaquettes alvéolées de 10 capsules chacune.

Sun Pharma s'engage à distribuer des renseignements importants sur l'innocuité concernant ABSORICA LD via sa ressource de sensibilisation clinique et de son programme éducatif C-A-R-ETM. Vous trouverez de plus amples renseignements ici https://www.absoricald.ca/fr/.

À propos de Sun Pharma Canada Inc.

Sun Pharmaceutical Industries Limited renforce sa présence au Canada, en associant la puissance d'un réseau mondial à la recherche et aux soins locaux pour répondre aux besoins non satisfaits des patients et des fournisseurs de soins de santé canadiens.

Sun Pharma Canada Inc., filiale à part entière de Sun Pharmaceutical Industries Limited, se concentre sur la fourniture de médicaments innovants en dermatologie et en ophtalmologie, apportant un meilleur accès et un meilleur soutien aux patients.

Les patients et les professionnels de la santé sont notre principale préoccupation et la « passion de Sun Pharma est évidente ». L'engagement de Sun Pharma à écouter, à agir et à prendre soin de ses patients signifie que l'équipe est en mesure de répondre à des besoins distincts et de fournir des soins personnalisés, tout en abordant les lacunes importantes quant au traitement et à la qualité de vie.

Sun Pharma offre une vaste gamme de médicaments abordables pour la population canadienne. Avec Taro Pharmaceutical Industries Ltd. (une filiale de Sun Pharma), ces sociétés complémentaires rassemblent des capacités dans des segments et des créneaux spécialisés, en plus d'avoir une présence dans les 15 produits génériques canadiens principaux.

À propos de Sun Pharmaceutical Industries Limited (CIN - L24230GJ1993PLC019050)

Sun Pharma est la quatrième plus grande société pharmaceutique spécialisée dans les médicaments génériques au monde et la plus grande société pharmaceutique en Inde. Une entreprise verticalement intégrée et une équipe qualifiée lui permettent d'offrir des produits de haute qualité auxquels les clients et les patients font confiance, dans plus de 100 pays à travers le monde, à des coûts abordables. Sa présence mondiale est soutenue par des centres de production répartis sur 6 continents et approuvés par plusieurs organismes de réglementation, associés à une main-d'oeuvre multiculturelle regroupant plus de 50 nationalités. Sun Pharma promeut l'excellence grâce à l'innovation soutenue par des capacités de recherche et développement solides dans plusieurs centres, avec des investissements d'environ 6 à 7 % des revenus annuels qui sont consacrés à la recherche et au développement. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Internet à l'adresse www.sunpharma.com et nous suivre sur X @SunPharma_Live .

