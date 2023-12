Le Global Methane Hub annonce l'accélérateur de recherche et développement sur la fermentation entérique, une initiative de financement de 200 millions de dollars pour l'atténuation du méthane agricole





Il s'agit du plus important investissement financier jamais coordonné à l'échelle mondiale dans la recherche sur l'atténuation des émissions de méthane de l'élevage, annoncé lors du forum sur le climat « Business & Philanthropy » de la COP28

Ce partenariat public, privé et philanthropique réunit le Bezos Earth Fund, le Quadrature Climate Fund, Gerstner Philanthropies, la High Tide Foundation, la Fondation Bill & Melinda Gates, The Zegar Family Foundation, Danone et plus encore

DUBAÏ, EAU, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, lors de la COP28, le Global Methane Hub (GMH) a annoncé une initiative de financement de plus de 200 millions de dollars entre des partenaires publics, privés et philanthropiques, dont le Bezos Earth Fund, le Quadrature Climate Fund, Gerstner Philanthropies, la High Tide Foundation, la Fondation Bill & Melinda Gates, The Zegar Family Foundation, Danone, les gouvernements d'Irlande, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis, pour des technologies de recherche et développement (R&D) visant à traiter et réduire de manière significative les émissions de méthane produites par l'élevage.

L'accélérateur de R&D sur la fermentation entérique, ou « l'Accélérateur », est le plus important investissement coordonné à l'échelle mondiale dans la recherche de pointe sur les émissions de méthane du bétail. Le Global Methane Hub avait initialement annoncé son intention d'établir l'Accélérateur lors de la COP27 en tant que Sprint vers l'innovation AIM for Climate . L'Accélérateur rassemblera les bailleurs de fonds, guidés par un comité de surveillance scientifique, pour investir dans un plan de recherche coordonné à l'échelle mondiale. Cette stratégie vise à combler les lacunes dans la recherche actuelle et à améliorer les efforts existants. Cette stratégie comprend des travaux sur l'exploration d'additifs nouveaux et alternatifs pour l'alimentation du bétail, des outils pour élever du bétail à faible teneur en méthane, des études immunologiques pour un vaccin au méthane, la compréhension des organismes du rumen et de leurs fonctions, et la réduction des coûts de mesure. Tous ces éléments sont essentiels dans la production de preuves pour l'approbation réglementaire et la validation des technologies d'atténuation.

Environ 40 % des émissions mondiales de méthane proviennent de l'agriculture, et 70 % d'entre elles sont attribuables à la fermentation entérique. Ce processus se produit dans le système digestif des vaches lorsque les sucres sont décomposés en méthane et libérés par éructation. Malheureusement, les recherches actuelles sur la fermentation entérique ne sont pas suffisamment approfondies ou coordonnées pour fournir des solutions efficaces et transformatrices profitant aux agriculteurs de manière significative.

Il s'agit du dernier jalon marquant l'impact du GMH sur les efforts mondiaux de réduction du méthane depuis sa fondation, en décembre 2021.

« L'Accélérateur est un excellent exemple du rôle que la philanthropie peut jouer dans la conduite d'actions concrètes pour le climat, ainsi que pour l'alignement stratégique des acteurs clés travaillant à résoudre le problème le plus urgent de notre époque », a expliqué Hayden Montgomery, directeur du programme agricole du Global Methane Hub. « Grâce à cet effort de synchronisation et de consolidation de la recherche d'intérêt public sur le méthane entérique, nous souhaitons mettre rapidement à disposition de multiples solutions pour réduire le méthane entérique et apporter la preuve de l'efficacité des technologies d'atténuation des effets de l'élevage. »

« Nous savons que le bétail est responsable de la majorité des émissions de méthane agricole. Des solutions technologiques et scientifiques prometteuses existent, mais les obstacles monétaires et réglementaires ont ralenti les progrès et empêché la recherche critique pendant trop longtemps », a déclaré Andy Jarvis, directeur de l'avenir de l'alimentation pour Bezos Earth Fund. « L'accélérateur de R&D sur le méthane entérique du Global Methane Hub va changer tout cela, en débloquant les ressources nécessaires pour découvrir et développer des solutions à faible coût qui réduiront considérablement les émissions de méthane du bétail d'ici 2030. »

« Grâce à l'Accélérateur, nous sommes sur le point d'avoir un impact significatif dans la conduite de l'innovation vers des solutions destinées à réduire le méthane entérique à l'échelle mondiale », a annoncé Richard Lawrence, directeur et cofondateur de la High Tide Foundation. « Je tiens à remercier Danone d'avoir été la première entreprise engagée dans l'Accélérateur, et j'encourage les autres à faire de même. »

« En tant qu'entreprise laitière, la réduction des émissions de méthane est le moyen le plus rapide et le plus efficace de ralentir le réchauffement climatique », a affirmé Olivier Verdelet, vice-président du cycle agricole chez Danone. « Pour ce faire, la collaboration sera essentielle dans notre recherche de nouvelles solutions, de rapidité et d'impacts significatifs. Nous sommes impatients de collaborer avec le Global Methane Hub et d'autres partenaires pour accélérer et tester des innovations évolutives sur le terrain. Nous sommes persuadés que cela nous aidera à bâtir une catégorie de produits laitiers durable et adaptée à l'avenir, s'alignant sur les fondements de notre mission : apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre de personnes possible. »

Une augmentation de 40 % du méthane agricole est prévue d'ici 2050. Il faudrait réduire les émissions de 50 % pour respecter les engagements de l'Accord de Paris visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à un maximum de 1,5 degré Celsius. La réduction des émissions de méthane de tous les secteurs, dont l'agriculture, est le moyen le plus rapide d'atténuer le changement climatique.

