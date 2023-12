Invitation aux médias - Cérémonie virtuelle du Prix À part entière 2023





DRUMMONDVILLE, QC , le 4 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la huitième édition du Prix À part entière, l'Office des personnes handicapées du Québec convie les représentantes et représentants des médias à assister à la cérémonie virtuelle du Prix. Lors de cet événement, cinq lauréates, lauréats et une mention « Coup de coeur » du jury seront honorés. Au total, des bourses d'une valeur de 40 000 $ seront remises. C'est monsieur Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux ainsi que madame Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre de la région de la Côte-Nord, qui auront le plaisir de dévoiler les lauréates et lauréats au grand public. Monsieur Stéphane Laporte, porte-parole du Prix, sera également présent à l'événement. La cérémonie sera diffusée en direct sur le Web et animée par madame Ève-Marie Lortie.

Date : Le 5 décembre 2023



Heure : 15 h



Lieu : Événement en direct | Prix À part entière 2023 (agencewebdiffusion.com)





Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec

4 décembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :