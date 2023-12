CIMA+ CÉLÈBRE L'OUVERTURE DE SON NOUVEAU BUREAU À HALIFAX POUR MIEUX SERVIR LES CLIENTS EXISTANTS ET STIMULER DAVANTAGE DE CROISSANCE DANS LE CANADA ATLANTIQUE





HALIFAX, NS, le 4 déc. 2023 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, a officialisé sa présence au Canada atlantique avec l'ouverture de son nouveau siège social régional à Halifax, en Nouvelle-Écosse, reconnaissant ainsi le dynamisme économique de la région. Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax, Wendy Luther, présidente et directrice générale d'Halifax Partnership, et Maud-Andrée Lefebvre, cheffe de poste du Bureau du Québec au Canada atlantique, ont tous accueilli CIMA+ dans la province le 16 novembre dernier par leur présence à l'événement.

Le rassemblement a également tenu une cérémonie de purification avec une aînée de la Mi'kmaw Native Friendship Society et une reconnaissance du territoire non cédé du peuple Mi'kmaq. Sur notre chemin commun vers la réconciliation, CIMA+ s'engage à maintenir des relations significatives avec la communauté autochtone pour les générations actuelles et futures.

«?Plus que jamais, Halifax a besoin des compétences que CIMA+ apporte alors que nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs ambitieux de croissance démographique et économique. Nous avons besoin de personnes talentueuses qui peuvent nous aider à bâtir des communautés durables et prêtes pour l'avenir, où les gens veulent s'établir et s'épanouir?», a déclaré Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax.

Le bureau desservira la clientèle existante de CIMA+ dans les quatre provinces de l'Atlantique. Situé dans la plus grande ville de la région, on y exploitera le potentiel de croissance dans les secteurs de l'énergie et des ressources. CIMA+ contribuera également à l'économie de la région en créant 10 nouveaux emplois qualifiés à temps plein et d'autres opportunités d'affaires.

«?C'est une période passionnante pour la région de l'Atlantique, avec de nombreux grands projets d'énergie renouvelable en cours, ainsi que des améliorations de services publics, des rénovations de bâtiments et la construction de nouvelles infrastructures?», a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction, CIMA+, qui a récemment célébré sa première année à la tête de l'entreprise. «?Nous voyons un énorme potentiel de croissance et c'est pourquoi nous sommes si heureux d'avoir ouvert notre nouveau bureau dans la région.?»

«?Depuis plusieurs années, la majorité de nos clients de l'Atlantique sont dans le secteur de l'énergie et des ressources?», déclare Steve L'Heureux, premier vice-président, Énergie et ressources, CIMA+. «?En pleine transition énergétique, avec des objectifs à atteindre, nous prévoyons que nos clients auront des besoins croissants compte tenu des projets d'infrastructure prévus dans la région.?»

L'année dernière, CIMA+ a ouvert un bureau à Clarenville, Terre-Neuve-et-Labrador, renforçant ainsi la promesse du marché atlantique. Le nouveau bureau de CIMA+, son quatrième dans la région, est situé au 238A (Unit 302) Brownlow Avenue à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en systèmes de communication et en environnement. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3?000 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que notre travail vise à améliorer la vie des gens qui nous entourent. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur.

Pour plus d'information, visitez : www.cima.ca

4 décembre 2023 à 08:00

