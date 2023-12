Gestion d'actifs CIBC inc. annonce qu'il est maintenant possible d'acheter des parts du Fonds équilibré de croissance mondial CIBC





TORONTO, le 4 déc. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui que les investisseurs peuvent dorénavant acheter des parts du Fonds équilibré de croissance mondial CIBC (le Fonds).

Les investisseurs auront accès à trois gestionnaires d'actifs de calibre mondial dans une seule solution mondiale pratique. Le Fonds regroupe l'expertise spécialisée de Walter Scott & Partners Limited en actions mondiales de croissance, celle de PIMCO Canada Corp. en titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux et celle de GAC en titres à revenu fixe d'État mondiaux et en devises.

« Nous sommes extrêmement heureux d'offrir aux Canadiens un excellent moyen de tirer parti d'occasions de placement mondiales, a déclaré David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC. Le Fonds équilibré de croissance mondial CIBC offre un accès simplifié à des gestionnaires chevronnés dans les marchés mondiaux des actions et des titres à revenu fixe. »

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n'est pas garant de leur rendement futur.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassent 170 G$ en octobre 2023, GACI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

