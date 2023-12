Centraide truque la caisse d'un magasin pour faire vivre aux gens le poids de la pauvreté





MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Des gens qui commençaient leur magasinage des fêtes la semaine dernière ont eu tout un choc lorsqu'ils ont vu leur carte refusée à la caisse pour solde insuffisant. C'est que Centraide du Grand Montréal a temporairement truqué le terminal de paiement du magasin Zone Maison sur la rue Saint-Denis pour faire vivre aux gens la réalité des personnes en situation de pauvreté. Voyant leur carte refusée, les clients ont ressenti une panoplie d'émotions inconfortables avant d'être surpris par une explication de Centraide du Grand Montréal.

En mai dernier, Centraide révélait que près d'un ménage sur cinq du Grand Montréal n'a pas un revenu suffisant pour payer le loyer et répondre à ses besoins essentiels comme se nourrir, se vêtir ou se déplacer. Son récent sondage, effectué en octobre dernier avec Léger, indique que l'anxiété financière des Québécois se maintient à des niveaux significatifs alors qu'une personne sur deux (46 %) appréhende les dépenses imprévues.

« Être serrés pour effectuer un achat, c'est une réalité que vivent trop de personnes », explique Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. « La période des fêtes est particulièrement difficile pour les ménages à faible revenu. Nous avons conçu cette expérience sociale pour permettre aux gens de ressentir, ne serait-ce que quelques instants, ce que peuvent vivre les personnes dans le besoin. Notre objectif était de sensibiliser davantage au poids et au stress qui pèsent sur leurs épaules. »

Après avoir vécu cette situation délicate, les clients qui se sont vus leur carte refusée ont réalisé la chance qu'ils ont de ne pas avoir à composer avec cette réalité au quotidien.

Alors que les Canadiens prévoient dépenser la somme record de 898 $ pour leurs achats des fêtes (source), Centraide souhaite rappeler que ce n'est pas tout le monde qui aura le privilège de gâter ses êtres chers. En ce temps de grande générosité, la population est invitée à ajouter un don à Centraide Grand Montréal à sa liste de cadeaux.

Pour visionner la vidéo, cliquez ici.

Si vous-même ou l'un de vos proches avez besoin d'aide, nous vous encourageons à consulter le 211. Vous y trouverez des ressources sociocommunautaires qui pourraient vous offrir le soutien nécessaire.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Son histoire remonte à 50 ans, lorsque cinq organismes de bienfaisance ont fusionné. Cette année, Centraide a investi 61,8 M$ dans la communauté, soit 86 % des fonds récoltés lors de sa campagne annuelle. Quelque 800 000 personnes bénéficient chaque année de l'aide des organismes qu'il soutient.

Pour en apprendre davantage : centraide-mtl.org.

SOURCE Centraide du Grand Montréal

4 décembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :