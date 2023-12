Mootral présente une nouvelle technologie de réduction du méthane, doublant l'efficacité en utilisant une molécule naturelle bien connue





La nouvelle plate-forme de Mootral réduit les émissions de méthane des vaches de 50 % et peut être livrée aux bovins en stabulation et au pâturage, augmentant ainsi considérablement les possibilités de réduire les émissions de méthane à l'échelle mondiale

LONDRES, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Mootral, une société de biotechnologie britannique, annonce qu'elle a terminé la phase de développement et de test in vitro et qu'elle commence maintenant une série d'essais in vivo de sa technologie Enterix Advanced, qui devrait considérablement stimuler l'efficacité de réduction du méthane du produit Enterixtm original, tout en conservant les avantages de productivité essentiels à une adoption à grande échelle par les agriculteurs.

Enterix Advanced intègre une technologie brevetée qui exploite la puissance de l'iodoforme, connu pour ses propriétés anti-méthane, en le mettant en synergie avec des composés actifs spécifiques de l'ail. Cette approche s'appuie sur la technologie originale de Mootral, déjà utilisée dans les fermes commerciales du Royaume-Uni. La clé réside dans la forte synergie entre ces composés, permettant des réductions significatives des émissions sans impacter la consommation de matière sèche et la production laitière, un problème potentiel auparavant associé aux doses élevées d'iodoforme.

La nouvelle technologie de Mootral permet une formulation à libération contrôlée nécessaire à l'administration de bolus aux bovins au pâturage, augmentant ainsi considérablement le potentiel d'atténuation des émissions de méthane dans l'agriculture animale à l'échelle mondiale.

« L'iodoforme, un suppresseur de méthane connu, a le même mode d'action que le bromoforme, l'ingrédient actif de certaines espèces d'algues proposé pour la réduction du méthane », a déclaré Thomas Hafner, fondateur et PDG de Mootral. « Il s'agit d'un composé familier déjà approuvé pour certaines utilisations en santé humaine et animale, il est non cancérigène, n'appauvrit pas la couche d'ozone et peut être mis à l'échelle facilement et à moindre coût. »

La R&D de Mootral est basée sur les premiers principes d'efficacité, d'évolutivité et d'avantages pour les agriculteurs. Sa technologie Enterix Advanced offre les trois - grâce à une réduction significative du méthane, une applicabilité aux animaux en stabulation et au pâturage, ainsi que des avantages en termes de productivité et de santé animale, essentiels à l'adoption par les agriculteurs. Il peut également être étendu sans nécessiter d'investissements massifs.

« Notre étoile polaire est notre désir de transformer l'agriculture animale en une réussite climatique en améliorant la situation économique et les avantages pour les agriculteurs. Nous avons trouvé une solution qui peut être appliquée à n'importe quelle vache dans n'importe quel environnement, tout en étant commercialement logique pour l'agriculteur et durable pour la planète », a déclaré Thomas Hafner.

L'opportunité de réduire le méthane est à la fois urgente ? le gaz emprisonne 84 fois plus de chaleur que le dioxyde de carbone ? et hautement stratégique ? sa réduction peut avoir un impact immédiat et mesurable sur l'atténuation du changement climatique. Le méthane généré par la fermentation entérique lors de la digestion des vaches représente près de 30 % de toutes les émissions de méthane d'origine humaine.

De nombreux essais in vivo auront lieu en 2024, avec pour objectif d'obtenir les approbations réglementaires à partir de fin 2026. Mootral accélère son déploiement avec un plan visant à atteindre jusqu'à 300 millions de vaches au cours de la prochaine décennie.

4 décembre 2023 à 07:00

