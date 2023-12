La Canada Vie conclut un partenariat stratégique avec nesto





La Canada Vie et nesto ont conclu un partenariat stratégique pour fournir des services hypothécaires, et en assurer l'administration, pour les clients de prêts hypothécaires résidentiels de la Canada Vie

À compter du 1er janvier 2024, nesto commencera à assurer le service et l'administration du portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels de la Canada Vie

janvier 2024, nesto commencera à assurer le service et l'administration du portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels de la Canada Vie Les clients de prêts hypothécaires existants de la Canada Vie auront accès à la plateforme primée de service à la clientèle de nesto dans le cadre d'un plan de mise en oeuvre par étapes au milieu de 2024.

WINNIPEG, MB, le 4 déc. 2023 /CNW/ - La Canada Vie a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec nesto, l'une des principales sociétés canadiennes de financement hypothécaire en ligne. Dans le cadre de ce partenariat, les deux compagnies ont conclu une entente visant à transférer à nesto le service et le soutien liés au portefeuille existant de prêts hypothécaires résidentiels de la Canada Vie. Cette entente fait suite à la décision de la Canada Vie en 2022 de se retirer du marché des prêts hypothécaires résidentiels.

« Nous sommes emballés par la plateforme primée de service à la clientèle de nesto, qui a beaucoup joué en faveur de notre décision de choisir nesto. Nous tenions à ce que nos clients de prêts hypothécaires aient un partenaire de premier ordre ayant à coeur de leur offrir un excellent service pour l'un de leurs investissements les plus importants, indique Steve Fiorelli, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine, Canada Vie. En passant à nesto, nos clients bénéficieront d'une expérience client numérique moderne et ils continueront de recevoir des conseils en matière de gestion du patrimoine et d'assurance de leur conseiller actuel. »

Cette annonce constitue le début d'une relation d'affaires importante entre les deux compagnies. En plus du service pour les prêts hypothécaires existants à compter de janvier 2024, nesto prendra également en charge les prêts hypothécaires contractés auprès de la Canada Vie lorsqu'ils arriveront à échéance. Les emprunteurs de la Canada Vie peuvent s'attendre à tirer profit des produits hypothécaires concurrentiels de nesto, lesquels sont soutenus par son équipe dévouée de conseillers hypothécaires.

Ce partenariat et ce transfert feront passer les prêts hypothécaires dont nesto a la gestion à plus de 10 milliards de dollars, un jalon important pour cette jeune pousse située à Montréal. Depuis son lancement en 2018, nesto a enregistré une croissance considérable et a remporté plusieurs prix de l'industrie, dont celui de Canadian Mortgage Lender of the Year en 2023, décerné par la Canadian Lending Association, de Best Mortgage Lender au Canada, décerné par Forbes Advisor, ainsi que du programme Technologie Fast 50MC, décerné par Deloitte.

« Ce partenariat cadre parfaitement avec notre mission d'offrir une expérience de financement immobilier positive et transparente, simplifiée du début à la fin pour tous les Canadiens. Depuis plus de 175 ans, la Canada Vie relève la barre en matière de bien-être financier des Canadiens. C'est avec beaucoup d'humilité que nesto jouera ce petit rôle dans la riche histoire de la Canada Vie. Nos équipes sont pleinement engagées à fournir le niveau de services de prêts hypothécaires le plus élevé possible », affirme Malik Yacoubi, chef de la direction chez nesto.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des garanties qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux d'entretenir plus de 12 millions de relations clients d'un océan à l'autre.

La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et un membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada.

À propos de nesto

nesto est la plus importante plateforme numérique de prêts hypothécaires au Canada, avec une équipe dévouée d'experts hypothécaires qualifiés bénéficiant des technologies de pointe. nesto a pour mission d'offrir une expérience de financement hypothécaire positive, transparente et simplifiée du début à la fin. Cette mission s'accomplit en offrant aux Canadiens une expérience de financement hypothécaire numérique de premier plan tout en permettant aux autres prêteurs hypothécaires d'améliorer et de simplifier leurs opérations de financement hypothécaire avec nesto Mortgage Cloud.

Lauréate du prix 2023 Canadian Mortgage Lender of the Year décerné par la Canadian Lending Association

décerné par la Canadian Lending Association Lauréate du prix Best Mortgage Lender décerné par Forbes Advisor

décerné par Forbes Advisor Lauréate du prix Le programme Technologie Fast 50MC2023 décerné par Deloitte

Mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs

Certaines déclarations du présent communiqué de presse constituent des renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les avantages du partenariat stratégique entre la Canada Vie et Nesto. Les déclarations prospectives ne portent pas sur des faits historiques; elles représentent uniquement l'opinion de la Canada Vie à l'égard d'événements futurs, dont un grand nombre sont, de par leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de la Canada Vie. Il est possible que les résultats effectivement obtenus diffèrent, peut-être sensiblement, des résultats prévus dans ces déclarations. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans les déclarations prospectives sont décrits dans les documents que la Canada Vie dépose périodiquement auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens. Ces documents comprennent le rapport de gestion de la Canada Vie de l'année se terminant le 31 décembre 2022 (voir « Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle »). Ce document ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux renseignements prospectifs. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, la Canada Vie n'a pas l'intention de mettre à jour les renseignements prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

