L'émission Strictly Money, commanditée par les FNB BMO et animée par Saijal Patel, offre aux investisseurs canadiens un meilleur accès aux professionnels des finances personnelles et de l'investissement sur de nouvelles plateformes numériques





Cathie Wood, d'ARK Investment Management, rejoint Strictly Money en tant qu'invitée inaugurale de l'émission exclusivement numérique

MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Les FNB BMO continueront de commanditer la populaire émission Strictly Money de Saijal Patel, alors qu'elle passe à un nouveau format numérique. L'émission offre aux investisseurs canadiens l'accès aux idées et aux entrevues d'un large éventail de professionnels de l'investissement et d'experts en finances personnelles. Cathie Wood, fondatrice, chef de la direction et chef des placements d'ARK Invest, est la première invitée de l'émission Strictly Money lors de sa première diffusion en format numérique.

« Nous sommes fiers de continuer à soutenir l'édition numérique de Strictly Money et nous nous réjouissons de la possibilité qu'elle offre de toucher un plus grand nombre d'investisseurs canadiens. Le format éprouvé de Saijal offre aux investisseurs autonomes des points de vue et des analyses sur un vaste éventail de sujets populaires liés aux placements et aux finances personnelles, a déclaré Danielle Neziol, vice-présidente, FNB en ligne, FNB BMO. Aujourd'hui plus que jamais, les investisseurs canadiens se tournent vers les ressources en ligne pour s'informer sur les placements et les finances personnelles, et les FNB BMO se réjouissent de travailler en étroite collaboration avec Saijal pour atteindre cet important public. »

Strictly Money sera disponible sur de nombreuses plateformes numériques, notamment YouTube, Apple Podcasts, Facebook, etc.

« La prise de décisions financières judicieuses est beaucoup plus complexe que jamais. L'émission fait abstraction du bruit, et aide les Canadiens à prendre leurs décisions financières les plus importantes, peu importe qui ils sont et où ils en sont dans leur vie, a précisé Saijal Patel, animatrice de Strictly Money. Chaque semaine, nous proposons à nos spectateurs des conversations avec certains des professionnels les plus intéressants du secteur, comme Cathie Wood d'ARK, tout en nous penchant sur des questions financières d'actualité qui peuvent avoir un impact direct sur la vie des Canadiens. »

Fonds BMO ARK

Les Canadiens peuvent investir dans trois fonds d'innovation perturbateurs créés par BMO et ARK Investment Management LLC (ARK) :

BMO ARK Fonds innovation (série FNB) (symbole : ARKK) - L'économie mondiale connaît une transformation technologique remarquable. La convergence de plateformes d'innovation majeures, telles que la robotique et le stockage de l'énergie, pourrait faire s'effondrer la structure des coûts dans certaines industries, ce qui pourrait changer la façon dont le monde fonctionne. Le BMO ARK Fonds innovation (série FNB) innove en investissant dans des sociétés qui représentent les meilleures occasions de risque et de rendement dans le cadre du thème d'investissement d'ARK, à savoir l'innovation perturbatrice.





De plus amples informations sont disponibles à l'adresse Fonds BMO Ark.

Pour visionner le premier épisode de la nouvelle version numérique de Strictly Money, avec une entrevue de Cathie Wood, chef de la direction d'ARK Invest, cliquez ici (en anglais).

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

