Le rapport d'un comité d'experts décrit l'avenir de la recherche dans l'Arctique et le Nord canadiens

OTTAWA, 04 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'avenir de la recherche arctique et nordique au Canada dépend d'un changement transformationnel qui donne la priorité au leadership, aux voix et à la participation des Autochtones, selon un nouveau rapport provenant d'un comité d'experts du CAC. Malgré la persistance d'obstacles structurels et systémiques, un système de recherche plus équitable et plus efficace est possible si la communauté des chercheurs ? des individus aux établissements ? interagissent avec les populations locales de manière éthique, respectueuse et avec un sens de la réciprocité, à tous les stades du processus de recherche.



La mise en place d'un système de recherche nordique qui soit collaboratif et inclusif est un élément essentiel de l'effort du Canada pour respecter les droits affirmés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation. Il est critique que les personnes travaillant dans toutes les parties du système de recherche tiennent compte des besoins et des priorités recensées par les peuples autochtones et les populations non autochtones du Nord, comme reconnaître et respecter les droits et l'autodétermination des Autochtones, et recourir de manière éthique à leurs systèmes de connaissances et en tirer des enseignements. Centrer le leadership, la mobilisation et les systèmes de connaissances autochtones permettra en fin de compte de mener des recherches plus pertinentes et plus éclairées qui profiteront à tous les Canadiens.

« La recherche arctique et nordique au Canada a longtemps été dominée par les chercheurs et les établissements du Sud, ainsi que par les intérêts, les besoins, les priorités et les perspectives du Sud », déclarent Karla Jessen Williamson et Ashlee Cunsolo, coprésidentes du comité. « Cela s'est traduit par des approches de la recherche négligeant les peuples autochtones, leurs droits, leurs cultures et leurs savoirs, qui sont pourtant tous primordiaux à la compréhension des environnements et des sociétés de l'Arctique et du Nord. »

Le comité a déterminé qu'un système de recherche nordique inclusif, collaboratif et efficace doit être accessible aux communautés nordiques et autochtones et leur rendre compte, tout en protégeant les systèmes de connaissances et les données autochtones.



« Ce rapport aborde un grand nombre d'obstacles structurels et systémiques qui ont entravé la recherche dans les régions nordiques du Canada, explique M. Eric M. Meslin, président-directeur général du CAC. En décrivant une voie qui valorise le leadership et les savoirs autochtones, on peut contribuer à transformer la recherche dans ces régions et ailleurs au Canada. »

Un consortium d'organisations scientifiques et de recherche sur l'Arctique et le Nord de tout le Canada, dirigé par ArcticNet, a demandé au CAC d'identifier les éléments nécessaires à la création d'un système de recherche arctique et nordique inclusif, collaboratif, efficace et de classe mondiale au Canada. Le rapport du comité d'experts sur l'avenir de la recherche dans l'Arctique et le Nord canadiens présente ces éléments, ainsi que les pistes permettant de les mettre en oeuvre.

