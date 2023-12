Charjah célèbre la 52ème fête nationale des Émirats arabes unis





Charjah a conclu les célébrations du 52ème anniversaire de la fête de l'union, (fête nationale de Charjah), qui ont duré 12 jours, avec une large participation de toutes les catégories de la société, y compris des entités gouvernementales, des institutions du secteur privé, des Émiratis, des résidents internationaux et des visiteurs de l'émirat.

Plus de 200 activités et évènements organisés par le Comité des célébrations de la fête nationale de Charjah se sont déroulées dans les villes de Charjah, Mleiha, Dibba Al Hosn, Khorfakkan, Kalba, Al Bataeh, Al Mudam, Al Dhaid et Al Hamriyah. Les célébrations ont également eu lieu dans les principales destinations culturelles et touristiques comme le fort d'Al Dhaid et les villages du patrimoine Al Hamriyah, Mleiha et Kalba. D'autres endroits comprenaient Wadi Al Hilo, le parc national de Charjah, le canal de l'île d'Al Hosn, l'amphithéâtre de Khorfakkan, le lac de Kalba et le parc public d'Al Bataeh.

Son Excellence Khalid Jasim Al Midfa, Président du comité des célébrations de la fête nationale de Charjah, a déclaré : « Les activités de Charjah pour célébrer la 52ème Journée de l'Union combinent fierté, culture et patrimoine de la société émiratie et de son identité nationale. Depuis plus de 52 ans, les Émirats arabes unis ont accordé la priorité au développement, à la croissance et aux prévisions futures, ce qui en fait un modèle régional et mondial pionnier en matière de développement humain, de tolérance et de coexistence. La nation, guidée par la vision avisée de nos dirigeants, aspire à bâtir un avenir meilleur et durable pour les générations actuelles et futures ».

« Les activités organisées dans le cadre des célébrations de la Fête de l'Union découlent de la foi sincère de chacun d'entre nous, dans la grandeur de ce que notre cher pays nous a offert depuis l'annonce de son union par les pères fondateurs, jusqu'à la sage direction actuelle, qui façonne toujours l'avenir et fait des réalisations remarquables qui dépassent nos attentes. Cette foi et cet amour sont fermement ancrés dans le coeur de tous ceux qui vivent dans cette nation. Preuve en est la participation des résidents de Charjah et ses visiteurs de diverses nationalités aux différentes activités. »

Les célébrations de cette année ont été caractérisées par la diversité des événements et des activités lancés dans 9 régions de Charjah. Ces célébrations avaient pour but de mettre en valeur les exploits, l'histoire et le patrimoine des Émirats arabes unis, comprenant un large éventail de marchés populaires, de spectacles patrimoniaux et culturels qui reflètent l'identité de la société émiratie et arabe, l'importance de maintenir un mode de vie durable, des ateliers éducatifs pour enfants et adultes, des expositions familiales productives, et plus.

4 décembre 2023

