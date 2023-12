Nuvei conclut un partenariat mondial avec Microsoft dans le domaine des paiements





La technologie de paiement agile de Nuvei améliore l'expérience de paiement de Microsoft et crée de nouvelles sources de revenus pour ses clients

MONTRÉAL, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), la société canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui avoir établi un partenariat avec Microsoft afin d'offrir des expériences de paiement de premier plan aux clients de ses produits, solutions et services sur plusieurs de ses marchés clés.

Microsoft commencera à utiliser la technologie de paiement personnalisable et agile de Nuvei au Moyen-Orient et en Afrique, tout en bénéficiant de la connaissance approfondie des marchés locaux de Nuvei pour optimiser ses paiements pour ses besoins de facturation récurrente et les transactions individuelles pour ses gammes de produits Office et Xbox.

Parmi les autres avantages liés aux capacités de paiement mondiales de Nuvei dont Microsoft tire parti figurent l'optimisation des taux d'autorisation grâce à l'acquisition locale et à une gestion des risques supérieure qui minimise les fausses baisses, ainsi que la capacité de Nuvei à offrir tous les modes de paiement alternatifs (APM) locaux pertinents pour chaque marché à travers une seule et même intégration. Philip Fayer, président-directeur général de Nuvei, a déclaré : « Permettre à Microsoft d'entrer en contact avec ses clients grâce à une large gamme de produits témoigne de la qualité de notre technologie et de notre engagement à offrir un service à la clientèle de premier ordre. Nous sommes ravis d'optimiser les paiements pour une marque aussi universelle qui jouit de la confiance et de l'estime de tant de personnes. »

« Nous sommes heureux d'étendre nos solutions de paiement à la région du Moyen-Orient et de l'Afrique », a ajouté Ajith Thekadath, vice-président des paiements mondiaux chez Microsoft. « Qu'il s'agisse d'un achat ponctuel, d'un abonnement à un logiciel ou d'un achat dans un jeu, les paiements sont essentiels à l'expérience globale de nos clients. Le partenariat avec Nuvei permet à nos clients de payer où qu'ils soient et quand ils le souhaitent. »

Étendre le partenariat à d'autres zones géographiques et à d'autres cas d'utilisation

Nuvei et Microsoft se sont engagés à étendre ce partenariat à d'autres marchés, ainsi qu'à explorer de nouveaux cas d'utilisation pour améliorer l'expérience globale de Microsoft. Cela inclut Microsoft Dynamics 365, sa suite technologique d'applications commerciales qui favorise l'efficacité opérationnelle et l'amélioration de la gestion des ressources de l'entreprise.

Fayer a ajouté : « En tant que deux entreprises innovantes et axées sur la technologie qui fournissent des solutions à de nombreuses marques internationales de premier plan dans le monde entier, il est logique d'explorer la manière dont nous pouvons travailler de manière plus coopérative tout en développant nos relations commerciales. »

