Le polycarbonate écologique de Samyang Corporation, ignifuge et transparent, est prouvé exempt de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)





SGS, une société mondiale dans le domaine des services d'inspection et d'essais, effectue des tests pour 74 types de substances per- et polyfluoroalkylées

Les substances per- et polyfluoroalkylées, difficiles à biodégrader et qui s'accumulent dans le corps, provoquent des maladies. Tendance au renforcement de la réglementation dans le monde

Matériau écologique n'utilisant pas de retardateurs de flamme. Atteint la cote ignifuge la plus élevée, une résistance chimique supérieure et une résistance aux chocs à basse température par rapport au PC standard

SÉOUL, Corée du Sud, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Samyang Corporation cible le marché mondial avec son matériau polycarbonate, transparent et ignifuge, respectueux de l'environnement et éprouvé en matière de sécurité.

Le 4 décembre, Samyang Corporation (PDG : Kang Ho-sung) a annoncé que son polycarbonate ignifuge transparent, respectueux de l'environnement et auto-développé, avait été testé et qu'il s'était avéré exempt de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) nocives.

Les substances per- et polyfluoroalkylées, substances artificielles composées de carbone et de fluor, sont largement utilisées dans les produits électriques et électroniques, les emballages alimentaires, les cosmétiques, les textiles et les équipements de lutte contre l'incendie en raison de leur stabilité thermique et de leur résistance à l'eau et à l'huile. Appelés « polluants éternels » en raison de leur résistance à la décomposition naturelle, ils s'accumulent dans l'environnement et le corps humain, provoquant la pollution de l'environnement et des problèmes de santé tels que les tumeurs, les perturbations thyroïdiennes et les déséquilibres hormonaux.

En raison de ces dangers, les États-Unis ont déjà commencé à réglementer les substances per- et polyfluoroalkylées, et l'Union européenne exerce des pressions pour que la législation interdise leur utilisation, y compris dans les produits chimiques nocifs, tandis que d'autres pays adoptent également des règlements limitant leur utilisation.

Samyang Corporation a effectué des essais pour 74 types de substances per- et polyfluoroalkylées dans le cadre de cet essai. Les principales substances testées comprennent ?l'acide perfluorooctanesulfonique (SPFO), qui peut causer une insuffisance rénale chronique, et ?l'acide perfluorooctanoïque (APFO), connu pour augmenter le taux de malformations congénitales et causer diverses maladies graves comme les cancers et les troubles thyroïdiens. De plus, des essais ont été effectués pour l'acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS), les acides perfluoroalkyliques carboxyliques (APFC) et diverses substances perfluoroalkyliques, et les résultats n'ont révélé aucune détection de ces substances nocives.

SGS, une entreprise mondiale dans le domaine des services d'inspection et d'essais, a effectué le test de détection des substances per- et polyfluoroalkylées. Fondée en 1878, SGS exploite 2 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier et est très réputée pour la fiabilité de ses inspections et vérifications, et sa conformité aux normes internationales.

Le polycarbonate ignifuge transparent de Samyang Corporation est un matériau respectueux de l'environnement développé en changeant la structure de liaison moléculaire à base de polycarbonate de silicone (Si-PC), sans ajouter d'ignifugeants halogènes comme le chlore et le brome, qui produisent des gaz toxiques lorsqu'ils sont incinérés.

Il surmonte les inconvénients des polycarbonates ignifuges traditionnels avec une transparence et une résistance aux chocs réduites. En outre, sa résistance chimique et sa résistance aux chocs à basse température sont supérieures au polycarbonate ordinaire. La qualité ignifuge est également exceptionnelle, ayant obtenu la cote la plus élevée de « V-0 » dans le test de combustion verticale UL 94 développé par UL (Underwriters Laboratories), un organisme américain d'élaboration et de certification des normes de sécurité. Le V-0 est attribué uniquement aux plastiques qui s'éteignent automatiquement en 10 secondes lorsqu'ils sont enflammés verticalement.

Samyang Corporation prévoit d'étendre l'utilisation de ce matériau dans diverses industries nécessitant de la transparence et de l'ignifugation, telles que les extérieurs et les intérieurs d'automobiles et d'appareils ménagers, les barrières acoustiques et les pièces de dispositifs médicaux, du fait de sa capacité à maintenir ses propriétés mécaniques à un niveau similaire au polycarbonate ordinaire, même lorsqu'il est traité en couches minces d'environ 1 mm d'épaisseur.

Kang Ho-seong, PDG de Samyang Corporation, a déclaré : « La récente pollution de l'environnement et les problèmes de santé humaine causés par les substances per- et polyfluoroalkylées sont devenus une préoccupation mondiale, conduisant les pays à renforcer la réglementation sur leur utilisation. Sur la base des résultats des essais sur les substances per- et polyfluoroalkylées, nous prévoyons d'accélérer l'expansion mondiale du polycarbonate ignifuge transparent, tout en étant à l'avant-garde du développement de matériaux écologiques et hautement fonctionnels. »

Pendant ce temps, Samyang Group accélère son expansion dans le secteur des matériaux écologiques. L'année dernière, Samyang Corporation a développé le premier polycarbonate du pays contenant plus de 90 % de polycarbonate recyclé post-consommation (PCR PC). En outre, l'entreprise a signé un contrat de fourniture avec la société de recyclage de filets de pêche NETSPA et développent des produits en plastique pour l'intérieur et l'extérieur des automobiles, les appareils électroniques et les articles ménagers en utilisant des granulés de plastique recyclés provenant de filets de pêche, avec la commercialisation à l'horizon.

