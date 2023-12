Zextras présente Carbonio : un lieu de travail numérique privé





Zextras, principal fournisseur de solutions de messagerie électronique et de collaboration, présente Carbonio : un lieu de travail numérique privé pour le secteur public et les secteurs réglementés.

Carbonio se révèle comme étant une solution exceptionnelle pour le secteur public, car elle lui permet de mettre en oeuvre un espace de travail numérique élargi pour ses équipes internes et les parties prenantes. Carbonio offre une suite de fonctionnalités non seulement complètes mais également personnalisables de bout en bout, allant des e-mails et des calendriers aux réunions video et au stockage de fichiers. Carbonio permet une meilleure adaptation à toutes les exigences techniques uniques ou aux objectifs de l'entreprise. Il est également intéressant pour les secteurs réglementés d'améliorer leurs activités en fournissant des solutions logicielles sécurisées adaptées qui répondent aux différents besoins de sécurité dans leur pays et leurs états respectifs.

La plateforme est solidement ancrée dans la conformité des réglementations mondiales de protection des données , notamment le règlement général européen sur la protection des données (RGPD). Cela renforce un environnement numérique sécurisé pour les utilisateurs, en leur garantissant que leurs données sont bien protégées. Cette puissante harmonisation des réglementations strictes positionne Carbonio comme un choix fiable au yeux des entreprises qui souhaitent pérenniser leurs activités, tout en adhérant aux normes internationales en matière de protection de la vie privée.

Carbonio est une alternative complète et privée à Microsoft 365. Elle propose toutes les fonctionnalités de Microsoft 365, mais avec en plus la sécurité et la confidentialité requises par le secteur public et les secteurs réglementés. Carbonio peut être hébergée soit dans le propre centre de données du client, avec la garantie que toutes les données restent son contrôle, soit hébergée par un fournisseur de service cloud (CSP) ou un fournisseur de services gérés (MSP) local, offrant une solution de logiciel en tant que service (SaaS), entièrement conforme aux réglementations locales.

« Le secteur public et les secteurs réglementés ont été délaissés en termes de confidentialité par les principaux fournisseurs de solutions cloud en matière de productivité », a déclaré Paolo Storti, CEO de Zextras. « Carbonio comble cette lacune en offrant une alternative complète et privée à Microsoft 365. Nous sommes très heureux de pouvoir proposer cette solution à nos clients ».

Carbonio est disponible dès maintenant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suivant https://www.zextras.com/carbonio

