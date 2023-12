« Pas de perchlorate, pas d'électrolyse » - CJ FNT propose la cystéine naturelle





FlavorNrichtm MASTER C L-Cystéine est une alternative plus saine sur le marché avec une demande croissante de cystéine naturelle sans perchlorates

SÉOUL, Corée du Sud, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- CJ Food & Nutrition Tech (CJ FNT) a lancé une campagne en ligne présentant sa FlavorNrichtm MASTER C L-Cystéine pour répondre à la demande croissante de cystéine non électrolytique.

La cystéine, l'un des 20 acides aminés, est un précurseur clé pour la création d'arômes savoureux par le biais de la réaction de Maillard, qui interagit avec les sucres réducteurs pour donner aux aliments brunis leur goût distinctif. Elle est généralement produite à partir de matières animales par hydrolyse acide ou par fermentation à l'aide de procédés synthétiques tels que l'électrolyse. La cystéine est en train de devenir un élément crucial du marché des futurs ingrédients, car elle est utilisée dans une large gamme de produits allant des aliments pour animaux de compagnie aux soins capillaires, en passant par les viandes alternatives et les futurs ingrédients alimentaires. Étant donné qu'il s'agit d'un ingrédient essentiel pour obtenir des saveurs semblables à celles de la viande dans les produits non issus d'animaux, sa position sur le marché se renforcera à mesure que le marché des viandes alternatives se développera.

Cependant, les besoins en cystéine non électrolytique plus sûre ne sont pas encore satisfaits, car les consommateurs sont de plus en plus nombreux à rechercher des produits « propres » et à base d'ingrédients naturels.

Les cystéines sur le marché actuel sont généralement produites par « hydrolyse acide » avec des plumes d'animaux ou par « électrolyse » ; ces deux procédés sont considérés comme « synthétiques » et modifient la structure moléculaire originale d'un matériau, ce qui signifie que les cystéines produites par ces procédés ne peuvent pas être considérées comme des « arômes naturels » en vertu des réglementations alimentaires en vigueur aux États-Unis et en Europe. Elles suscitent également des inquiétudes quant au bien-être des animaux et à la durabilité.

En outre, certaines cystéines produites par le processus d'électrolyse sur le marché pourraient contenir plus de perchlorates que le niveau autorisé, étant donné que des perchlorates peuvent être formés par le processus d'électrolyse. Une forte exposition aux perchlorates peut interférer avec l'absorption de l'iode dans la glande thyroïde, perturbant les fonctions thyroïdiennes et pouvant conduire à une réduction de la production d'hormones thyroïdiennes. Tous ces éléments conduisent à une demande croissante de cystéines naturelles, non issues de l'électrolyse et dépourvues de perchlorates.

FlavorNrichtm MASTER C L-Cystéine constitue une alternative. Elle est fabriquée selon un processus minimal défini par le ministère américain de l'Agriculture (USDA) et l'Union européenne. Elle est produite par un processus de fermentation microbienne qui n'implique pas d'électrolyse. En conséquence, FlavorNrichtm MASTER C est qualifié d'« arôme naturel » selon les normes du programme biologique de l'USDA et les réglementations de la Food and Drug Administration américaine et de l'UE.

« FlavorNrichtm MASTER C L-Cystéine est une cystéine de fermentation, sans électrolyse, fabriquée par les biotechnologies avancées de CJ, a déclaré CJ FNT. Ce serait une excellente alternative pour nos clients mondiaux de la grande consommation à la recherche d'ingrédients naturels pour leurs produits. »

À propos de CJ Food & Nutrition Tech (CJ FNT)

CJ Food & Nutrition Tech (CJ FNT) est la nouvelle unité commerciale de CJ CheilJedang chargée de mener les innovations et d'améliorer le bien-être sur le marché des aliments et des ingrédients nutritionnels en créant des synergies avec les capacités alimentaires et biologiques de premier ordre de CJ. Proposant des marques de premier plan pour les solutions d'ingrédients alimentaires et nutritionnels, CJ FNT est à l'avant-garde des tendances en matière de produits naturels et à base de plantes, avec plus de 200 experts en recherche et développement. La société comprend les besoins des clients en matière d'efficacité accrue et de respect des tendances du marché en matière de développement durable. Poursuivant sa croissance avec ses clients, ses entreprises partenaires et la communauté de la santé, CJ FNT envisage de devenir le « fournisseur mondial de solutions globales » permettant des modes de vie plus sains et durables grâce à une infrastructure de recherche et développement de pointe.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cjfnt.net

4 décembre 2023 à 02:00

