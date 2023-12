L'IFRC-DREF demande le soutien des donneurs mondiaux pour sa campagne « Stand Tall » face à l'accélération des besoins humanitaires et pour organiser des secours plus intelligents et plus rapides





La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a lancé une nouvelle campagne pour faire face à l'accélération des crises humanitaires engendrées par le climat. Cette campagne s'adresse aux gouvernements de la planète et aux donneurs internationaux en leur demandant de soutenir les agences locales de premiers secours et les communautés victimes de catastrophes afin de les aider à faire face aux épreuves grâce à un financement humanitaire plus intelligent et plus rapide.

Le Fonds d'urgence pour les réponses aux catastrophes (DREF) de l'IFRC (IFRC-DREF) est le moyen le plus rapide, le plus efficace et le plus transparent pour financer directement les société nationales, en amont et immédiatement après l'émergence d'une catastrophe. Cependant, le changement climatique fait subir à l'IFRC-DREF une pression croissante pour anticiper et répondre à des crises multiples, simultanées et complexes dans le monde entier.

À l'heure actuelle, 3,6 milliards de personnes vivent dans des zones vulnérables au changement climatique. Les besoins en financement humanitaire augmentent car chaque année le nombre de personnes subissant l'impact de catastrophes climatiques est en hausse. Les signes sont évidents : l'allocation de financement de l'IFRC-DREF a augmenté de 75 % pour faire face à la croissance des demandes au cours de la première moitié de 2023 comparé à la même période en 2022. Cette hausse est essentiellement imputable aux inondations et aux séismes.

Épaules contre épaules - Stand Tall

La campagne Stand Tall demande aux gouvernements de la planète et aux donneurs privés d'être solidaires des agences de secours d'urgence locales et des communautés dont elles ont la charge. Stand Tall pour objectif d'augmenter les fonds à la disposition des organisations de secours sur le terrain, de 64 millions CHF (73 millions US$) disponibles actuellement à 100 millions CHF (114 millions US$) d'ici à 2025.

En parallèle à la COP28, la campagne Stand Tall de l'IFRC utilise divers éléments visuels pour soutenir le formidable réseau de donneurs, de bénévoles et de communautés impactées qui constituent l'IFRC-DREF.

Nena Stoiljkovic, sous-secrétaire-générale de l'IFRC a déclaré : « Dans la lutte contre le changement climatique, nous avons atteint un moment critique : les besoins en financement dépassent les moyens disponibles alors que les communautés subissent des impacts toujours plus dévastateurs. Nos partenaires de financement de l'IFRC-DREF nous permettent de fournir une réponse locale avec un socle mondial.

Nous prenons un moment pour célébrer le travail remarquable et les réalisations de notre réseau de partenaires de financement et de bénévoles dans les communautés impactées. Nous sommes fiers de leur détermination et de leur collaboration alors que nous nous efforçons d'atténuer le fardeau des catastrophes climatiques sur les communautés vulnérables. Nous encourageons nos partenaires à maintenir leur soutien de l'action de l'IFRC-DREF. Soyons unis ensemble face aux catastrophes climatiques. »

Un financement plus intelligent et plus rapide, pour ceux qui en ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin

À la différence des autres mécanismes de financement, 82 % des fonds de l'IFRC-DREF vont directement aux sociétés nationales qui soutiennent les actions locales - comparé à une moyenne mondiale de seulement 1,2 %. Des actions locales dirigées par la communauté sont essentielles pour garantir que les communautés ont les moyens de se préparer et de surmonter des catastrophes majeures.

L'IFRC-DREF évolue en s'efforçant d'augmenter l'impact de chaque donation dans le fonds. Par exemple, en septembre 2023, l'IFRC a annoncé le lancement de l'assurance IFRC-DREF - une méthode réellement innovante pour garantir que le financement est toujours disponible pour ceux qui en ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. C'est un filet de sécurité à la disposition de l'IFRC-DREF qui procure 20 millions CHF supplémentaires (23 millions US$) lors des périodes de demande élevée.

En nous aidant à atteindre la cible de 100 millions CHF d'ici à 2025, les gouvernements et les donneurs privés feront preuve de solidarité avec les agences de secours d'urgence et leurs communautés et permettront de sauver des vies et des moyens de subsistance impactés par les catastrophes climatiques.

Pour en savoir plus sur l'IFRC-DREF et sur les méthodes pour soutenir son objectif 2025, veuillez consulter ifrc.org.

À propos de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC)

L'IFRC est le plus grand réseau humanitaire au monde constitué de 191 sociétés nationales et soutenu par plus de 16 millions de bénévoles qui sauvent des vies, développent la résilience des communautés, renforcent la localisation et protègent la dignité dans le monde entier.

À propos du Fonds d'urgence pour les réponses aux catastrophes de l'IFRC (IFRC-DREF)

Établi en 1979, l'IFRC-DREF est le mécanisme le plus rapide, le plus efficace et le plus transparent à la disposition des donneurs pour financer directement, dans le monde entier, les actions d'urgence à court terme basées sur les communautés locales. Alors que la moyenne des fonds humanitaires internationaux versées directement aux acteurs locaux chaque année se situe autour de 1,2 %, 82 % de l'allocation de l'IFRC-DREF est transférée directement aux sociétés nationales. Depuis sa création, plus de 220 millions de personnes en situation de crise dans le monde entier ont bénéficié du soutien de l'IFRC-DREF.

