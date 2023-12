Thales finalise l'acquisition d'Imperva et devient ainsi un leader mondial de la cybersécurité





Thales (Euronext Paris: HO) annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Imperva plus tôt que prévu, l'opération ayant été précédemment annoncée pour le début de l'année 2024. Il s'agit d'un tournant majeur pour Thales, qui devient un leader mondial dans la cybersécurité, avec plus de 5 800 experts dans 68 pays. Le chiffre d'affaires attendus pour 2024 est de 2,4 milliards d'euros dans la cybersécurité, aussi bien dans le domaine civil que dans celui de la défense, avec une croissance à deux chiffres attendue par la suite. Cette opération générera une création de valeur significative pour les actionnaires de Thales, en ligne avec les objectifs communiqués en juillet 2023, lors de l'annonce de l'acquisition. En outre, les perspectives de l'activité Identité et Sécurité Numériques (DIS) de Thales seront significativement améliorées avec de nouveaux objectifs financiers d'ici 2027 (croissance organique du chiffre d'affaires 2024-2027 de +6 à +7 % et marge d'EBIT 2027 à 16,5 %).

Pour Patrice Caine, président-directeur général de Thales, « l'acquisition de la société américaine Imperva est un jour important pour Thales, car elle marque une nouvelle étape dans le développement de nos capacités globales de cybersécurité pour les entreprises et les gouvernements du monde entier. Nous nous réjouissons d'accueillir les équipes d'Imperva au sein de Thales. Nos valeurs et notre engagement communs en faveur d'un avenir de confiance créera des synergies importantes, des opportunités commerciales et des innovations majeures sur le marché. Avec l'augmentation constante des cybermenaces contre les infrastructures numériques des entreprises et des gouvernements et l'association de nos talents et de nos technologies, Thales bénéficie désormais d'un positionnement unique pour aider ses clients à protéger le coeur de leur écosystème numérique : les applications, les données et les identités. »

Faire de la sécurité centrée sur les données une réalité pour les applications, les données elles-mêmes et les identités

Ensemble, Thales et Imperva accompagneront leurs clients pour relever les défis de la cybersécurité, au premier rang desquels figure l'augmentation du nombre d'attaques cyber, dont la menace et la complexité sont croissantes. Grâce aux solutions les plus complètes du marché, Thales couvrira le plus large éventail de cas d'usage pour la sécurité des applications, des données et de l'identité. Une croissance significative est attendue dans les années à venir sur ces trois segments de marché. Selon les prévisions des analystes, les dépenses des utilisateurs finaux au niveau mondial devraient s'élever à environ 20 milliards de dollars en 2024.

Avec l'intégration d'Imperva, le portefeuille élargi de Thales en matière de cybersécurité offre désormais des solutions complémentaires pour aider les clients à sécuriser leurs applications, leurs données et les identités dans l'ensemble de leur écosystème numérique :

Sécurité des applications : Protection unifiée pour chaque application et API dans le cloud , sur site (on premise ) ou dans un modèle hybride. La suite de solutions d'Imperva, leader sur le marché, comprend un pare-feu applicatif (WAF), un module de protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS), une protection avancée contre les bots, une sécurité des interfaces de programmation d'applications (API), un réseau de diffusion de contenu (CDN) adapté aux développeurs et une autoprotection des applications en cours d'exécution (RASP).

Protection unifiée pour chaque application et API dans le , sur site ) ou dans un modèle hybride. La suite de solutions d'Imperva, leader sur le marché, comprend un pare-feu applicatif (WAF), un module de protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS), une protection avancée contre les bots, une sécurité des interfaces de programmation d'applications (API), un réseau de diffusion de contenu (CDN) adapté aux développeurs et une autoprotection des applications en cours d'exécution (RASP). Sécurité des données : Protection et contrôle de l'accès aux données sensibles en tout lieu, qu'elles soient au repos, en mouvement ou en cours d'utilisation. La suite de produits comprend la plateforme de sécurité des données CipherTrust, la matrice de sécurité des données Imperva et les modules de sécurité matériels Luna et payShield, qui sont les racines de confiance de la sécurité numérique et du chiffrement.

Protection et contrôle de l'accès aux données sensibles en tout lieu, qu'elles soient au repos, en mouvement ou en cours d'utilisation. La suite de produits comprend la plateforme de sécurité des données CipherTrust, la matrice de sécurité des données Imperva et les modules de sécurité matériels Luna et payShield, qui sont les racines de confiance de la sécurité numérique et du chiffrement. Gestion de l'identité et des accès : Accès fluide, sécurisé et fiable aux applications et aux services numériques pour les clients, les collaborateurs et les partenaires. La suite de produits comprend la plateforme d'identité OneWelcome et SafeNet Trusted Access.

« En tant que partenaire de longue date de Thales et d'Imperva, Exclusive Networks se félicite de l'association de deux entreprises que nous connaissons et apprécions, souligne Jesper Trolle, PDG d'Exclusive Networks, distributeur mondial de solutions de cybersécurité. Cette acquisition marque une étape clé dans l'ambition de Thales de devenir un leader mondial de la cybersécurité, en renforçant ses capacités dans la sécurité des données et en se développant sur le marché porteur de la sécurité des applications. Avec cette nouvelle proposition de valeur combinée, Thales sera particulièrement bien placé pour offrir des solutions encore plus innovantes et efficaces afin de répondre aux défis croissants de sécurité et de conformité auxquels sont confrontées les organisations du monde entier. »

Il s'agit de la neuvième acquisition de Thales dans le domaine de la sécurité numérique en neuf ans, et de la plus importante dans l'histoire du Groupe après celle de Gemalto, leader mondial de la sécurité numérique. Après les acquisitions de Tesserent, acteur majeur de la cybersécurité en Australie, de S21sec et Excellium, deux acteurs majeurs du conseil, de l'intégration et des services managés en cybersécurité en Europe, et de OneWelcome, leader européen de la gestion des identités et des accès clients, l'intégration d'Imperva au sein de Thales positionnera le Groupe au rang des premiers leaders mondiaux du secteur.

Thales en Amérique du Nord

Avec 6 200 employés1 et un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros2 en Amérique du Nord en 2022, et environ 50 % du capital flottant détenu par des fonds américains, Thales dispose déjà d'une forte présence dans la région. L'acquisition d'Imperva augmente de près d'un tiers les effectifs de Thales dans le domaine de la sécurité numérique en Amérique du Nord.

Chaque année, Thales investit 4 milliards d'euros en R & D, dont 1 milliard est autofinancé3. Le Groupe s'engage pleinement aux côtés des clients d'Imperva pour enrichir ses solutions au moyen d'innovations leur conférant une avance déterminante face à des menaces croissantes. Innovateur reconnu, Thales possède un portefeuille de 20 000 brevets, dont plus de 50 % concernent des technologies clés liées à l'IA et à l'intelligence artificielle générative, à la cybersécurité, au big data, au cloud, à la réalité augmentée et au quantique.

A propos de Thales Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : aéronautique et spatial, défense, identité et sécurité numériques. Il développe des solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif. Le Groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en Recherche et Développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation, tels que le quantique, les technologies du cloud, la 6G et la cybersécurité. Thales compte 77 000 collaborateurs4 répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

