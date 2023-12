Des donateurs mondiaux s'engagent à verser plus de 777 millions USD pour vaincre les maladies tropicales négligées et améliorer la vie de 1,6 milliard de personnes à l'occasion du Forum Reaching the Last Mile organisé dans le cadre de la COP28





Les donateurs mondiaux, réunis à l'occasion du Forum Reaching the Last Mile (« Atteindre le dernier kilomètre ») 2023, se sont engagés aujourd'hui à verser un montant collectif de 777,2 millions USD pour aider à contrôler, éliminer et éradiquer les maladies tropicales négligées (MTN), dans le cadre d'une initiative historique visant à accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs énoncés dans la Feuille de route 2030 pour les MTN de l'Organisation mondiale de la Santé.

Unissant leurs efforts à ceux des pays où les MTN sont endémiques, les donateurs ont répondu à l'appel à l'action visant à intensifier la lutte contre les MTN face au réchauffement climatique, et à travailler ensemble pour améliorer la vie des 1,6 milliard de personnes dans le monde touchées par ces maladies dévastatrices bien qu'évitables.

L'événement de promesses de dons avait été organisé par Reaching the Last Mile (RLM), l'initiative de santé mondiale menée sous l'impulsion de l'action philanthropique de Son Altesse le cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis, en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates. Le forum s'est tenu lors de la toute première Journée de la Santé organisée dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).

Son Altesse le cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, a été rejoint par des dirigeants mondiaux, dont S.E. Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, et S.E. le Dr Austin Demby, ministre de la Santé et de l'Assainissement de la Sierra Leone, pour apporter la démonstration de l'efficacité de la lutte contre les MTN par les dirigeants des pays où ces maladies sont endémiques.

Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates, et Son Altesse le cheikh Theyab bin Mohamed Al Nahyan, président du Bureau des affaires de développement à la Cour présidentielle des Émirats arabes unis, et qui est à la tête de l'initiative Reaching the Last Mile, étaient également présents, aux côtés de ministres et de dirigeants mondiaux du secteur de la santé.

Son Altesse le cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane a déclaré : « Les Émirats arabes unis sont fiers d'accueillir cette conférence d'une importance cruciale et tiennent à exprimer leur gratitude envers tous ceux qui ont saisi l'occasion de renouveler leur engagement à mettre fin aux maladies tropicales négligées. La solidarité mondiale dont les parties ont fait preuve aujourd'hui est le signe d'une détermination commune à offrir un avenir meilleur et plus digne à tous. Les progrès incroyables réalisés au cours des deux dernières décennies prouvent qu'un monde exempt de MTN est un objectif réalisable. Nous remercions chaleureusement les gouvernements, les donateurs et les partenaires de nous avoir soutenus dans nos efforts pour nous aider à atteindre cet objectif. »

Reaching the Last Mile s'est uni à la Fondation Gates et à des partenaires mondiaux pour annoncer une expansion importante du Fonds Reaching the Last Mile (RLMF), qui passe de 100 millions USD à 500 millions USD. Grâce à cette expansion, le fonds, qui concernait jusqu'ici sept pays, s'entendra désormais à 39 pays (Afrique et Yémen), avec pour objectif audacieux d'éliminer deux MTN, la filariose lymphatique et l'onchocercose (cécité des rivières), du continent africain.

Le financement s'appuie sur le succès pionnier du RLMF, qui a été lancé en 2017 en tant que fonds multidonateurs sur 10 ans, afin d'établir un modèle pour l'élimination des deux maladies en Afrique subsaharienne.

Son Altesse le cheikh Theyab bin Mohamed Al Nahyan a déclaré : « Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à éliminer ces maladies nées de la pauvreté et à sauver des vies dans le monde entier. Le réchauffement climatique affecte déjà les schémas des maladies infectieuses et met en péril les progrès considérables réalisés à ce jour par les pays.

« Les pays endémiques montrant la voie, le Fonds Reaching the Last Mile représente une occasion historique de libérer les communautés africaines de la menace de deux MTN et, grâce à des partenariats, de libérer le potentiel d'un monde en meilleure santé. »

« Le réchauffement climatique est inextricablement lié à la pauvreté et aux maladies qui touchent des millions de personnes », a déclaré Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates. « C'est pourquoi le financement des soins de santé vitaux est essentiel, et c'est la raison pour laquelle nous nous associons à des partenaires mondiaux pour tirer parti des progrès considérables réalisés à ce jour par le Fonds Reaching the Last Mile et accélérer l'élimination de la filariose lymphatique et de la cécité des rivières en Afrique et dans le reste du monde. »

Répondant à l'engagement de 100 millions USD de la Fondation Gates, le nouvel engagement de 100 millions USD de Reaching the Last Mile représente une multiplication par cinq des contributions faites respectivement au fonds au moment de son lancement.

D'autres contributions de pays et de donateurs partenaires, dont la Sierra Leone, la Fondation Carter, Sightsavers, le Children's Investment Foundation Fund (CIFF), The Helmsley Charitable Trust, le Fonds END et l'Abu Dhabi National Insurance Company, permettront au RLMF d'élargir considérablement son champ d'action, l'objectif étant d'arriver à ce que plus de 350 millions de personnes n'aient plus besoin de traitement pour ces maladies d'ici à 2030.

S.E. Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, a déclaré : « Il existe en Afrique une vision claire ainsi qu'une demande et une énergie croissantes pour que le continent soit débarrassé des MTN. Les engagements politiques ont été soutenus et dynamisés par la Déclaration de Kigali, le Cadre continental et la Position africaine commune sur les MTN, que la Sierra Leone s'enorgueillit d'avoir approuvés. C'est pour cela que la Sierra Leone est fière de s'engager en faveur d'une Afrique débarrassée de la cécité des rivières et de la filariose lymphatique. Les maladies tropicales négligées font souffrir des millions de personnes et nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de les négliger plus longtemps. »

S.E. Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, a confié pour sa part : « Je suis immensément fière d'avoir été au coeur du lancement de cette vision ambitieuse d'une Afrique débarrassée de la cécité des rivières et de la filariose lymphatique. La Tanzanie s'engage à augmenter sa contribution nationale à la lutte contre les MTN, mais compte également sur le soutien continu des partenaires de développement dans cette entreprise.

« Même si le financement mondial des MTN reste insuffisant, cette initiative représente une avancée cruciale dans l'amélioration de la santé et de la qualité de vie, et ce non seulement pour les Tanzaniens, mais aussi pour tous ceux qui vivent sur le continent africain. Ensemble, nous pouvons mettre fin à ces terribles maladies et ouvrir la voie à un avenir plus sain et plus radieux pour nous tous. »

En cinq ans, le RLMF a permis de fournir plus de 100 millions de traitements, de former 1,3 million d'agents de santé et de mettre en place neuf laboratoires pour soutenir la surveillance et le dépistage des MTN. Le fonds a également joué un rôle essentiel dans l'interruption de la transmission de la cécité des rivières au Niger (exploit que l'on croyait scientifiquement impossible en Afrique) et il a aidé le Sénégal à se rapprocher de cette étape.

En réponse à cette promesse de versements plus importants, de nouveaux engagements représentant plusieurs millions de dollars ont été pris par des organisations telles que la Fondation Anesvad, le CIFF, USAID, Global Health EDCTP3, la Fondation UBS Optimus, la Fondation NALA, Evidence Action, Helen Keller Intl et la Fondation Fred Hollows, ainsi que par les gouvernements d'Allemagne et de Belgique.

Ces engagements contribueront à combler le déficit de financement nécessaire pour accélérer les progrès vers les objectifs figurant sur la feuille de route de l'OMS, qui prévoit qu'au moins 100 pays devront avoir éliminé au moins une MTN d'ici à 2030, et que le nombre de personnes ayant besoin d'un traitement contre les MTN sera réduit de 90 %.

À ce jour, 50 pays ont éliminé au moins une MTN et 600 millions de personnes n'ont plus besoin de traitement. Le nombre de cas de certaines maladies qui frappent les communautés depuis des siècles, comme la dracunculose et la maladie du sommeil, est plus bas que jamais.

Cependant, le réchauffement climatique affecte la portée et la prévalence des maladies infectieuses telles que les MTN, menaçant de compromettre les progrès réalisés en matière d'élimination et d'entraver les progrès futurs.

Les sommes promises permettront, entre autres, de financer des programmes et des traitements essentiels, de soutenir de nouvelles recherches et des innovations, ainsi que de renforcer les systèmes de santé et les effectifs de personnel de première ligne.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, a déclaré : « À la lumière des engagements pris aujourd'hui lors du Forum Reaching the Last Mile 2023, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la communauté mondiale, et souligner en particulier le rôle de premier plan joué par les Émirats arabes unis, sous la houlette de Son Altesse le cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyane.

« Cet engagement constitue une avancée significative vers l'éradication, l'élimination et le contrôle des MTN, et nous permet de nous aligner parfaitement avec les objectifs énoncés dans la feuille de route 2021-2030 pour les MTN. Les efforts de collaboration des pays et des donateurs mondiaux témoignent d'une volonté inébranlable d'améliorer la vie des 1,6 milliard de personnes touchées par ces maladies. Face aux défis posés par le réchauffement climatique, ce partenariat représente une lueur d'espoir et un témoignage de ce qui peut être réalisé grâce à une action mondiale unifiée. »

Le Forum Reaching the Last Mile 2023 a réuni plus de 450 ministres, experts en santé mondiale et en développement, philanthropes et dirigeants de la société civile afin de galvaniser les engagements concrets visant à atténuer les effets de la crise climatique sur la santé humaine.

À propos de Reaching the Last Mile

Reaching the Last Mile (RLM) est un portefeuille de programmes, d'investissements et d'initiatives dans le domaine de la santé mondiale oeuvrant en faveur de l'éradication des maladies, mené sous l'impulsion de l'action philanthropique de Son Altesse le cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis. Par le biais de ses partenariats et programmes, RLM apporte des traitements et des soins préventifs à des communautés qui n'ont pas accès à des services de santé de qualité, en cherchant tout particulièrement à atteindre la dernière étape ? ou le dernier kilomètre ? de l'éradication des maladies.

La mission de RLM reflète l'engagement de Son Altesse à mettre fin aux maladies évitables qui touchent les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables dans le monde, et à aider des millions d'enfants et d'adultes à vivre en bonne santé et dans la dignité.

https://www.reachingthelastmile.com

À propos de la Fondation Bill et Melinda Gates

Guidée par la conviction que chaque vie a la même valeur, la Fondation Bill et Melinda Gates s'efforce d'aider toutes les personnes à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle s'emploie à améliorer la santé des populations et à leur donner la possibilité de ne plus souffrir de la faim et de l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle entend veiller à ce que tous, en particulier ceux qui ont le moins de ressources, aient accès aux opportunités dont ils ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie. Basée à Seattle, dans l'État de Washington, la fondation est gouvernée par son PDG Mark Suzman, sous la direction des coprésidents Bill Gates et Melinda French Gates et du Conseil d'administration.

