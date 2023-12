SK E&S renforce le « partenariat pour l'hydrogène à faible émission de carbone » lors de la COP28 et accélère la neutralité carbone au niveau mondial





Lors de la COP28 qui s'est tenue le 2 décembre, SK E&S a signé un « protocole d'accord mondial pour la construction de la plus grande usine d'hydrogène à faible émission de carbone en Corée » avec ses partenaires mondiaux et le gouvernement local.

L'événement, organisé conjointement par la Commission présidentielle coréenne sur la neutralité carbone et la croissance durable, a permis de discuter de stratégies fructueuses pour la mise en place d'un projet d'hydrogène à faible émission de carbone en Corée avec GE Vernova, Air Liquide Engineering & Construction, le Chungcheong du Sud*, et Korea Midland Power.

* Chungcheong du Sud : collectivité locale située au centre de la République de Corée, avec une population d'environ 2 millions d'habitants.

SÉOUL, Corée du Sud, 3 décembre 2023 /PRNewswire/ -- SK E&S a collaboré avec des partenaires internationaux pour jeter les bases de l'industrie nationale de l'hydrogène à faible teneur en carbone*, avec le soutien du gouvernement local. La société prévoit de produire en masse de l'hydrogène à faible teneur en carbone, ce qui permettra de mettre en place rapidement un écosystème national de l'hydrogène et de contribuer à la neutralité carbone au niveau mondial.

* Hydrogène à faible teneur en carbone : hydrogène produit en modifiant le gaz naturel et en appliquant la technologie CCS (capture et stockage du carbone) pour capturer et stocker les émissions de carbone au cours du processus d'extraction de l'hydrogène.

SK E&S a annoncé la signature d'un protocole d'accord mondial le 2 décembre (heure locale) lors de la COP28, la 28e conférence des Nations unies sur le changement climatique qui s'est tenue à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. L'accord prévoit une collaboration avec GE Vernova(GE), Air Liquide Engineering & Construction, le Chungcheong du Sud et Korea Midland Power (KOMIPO) pour développer le plus grand projet coréen de production d'hydrogène à faible émission de carbone à Boryeong, dans le Chungcheong du Sud.

Grâce à cet accord, SK E&S jouera un rôle clé dans la production et la fourniture stables de 250 000 tonnes d'hydrogène à faible teneur en carbone par an et l'utilisera pour la mobilité et la production d'électricité. SK E&S a également annoncé son intention d'utiliser la technologie CCS pour capturer le dioxyde de carbone émis au cours du processus de production d'hydrogène et le stocker dans un champ de gaz épuisé.

Les spécialistes mondiaux de l'hydrogène, Air Liquide Engineering & Construction et GE, fourniront les principaux équipements de l'usine d'hydrogène. Air Liquide Engineering & Construction s'occupera des équipements de production et de liquéfaction de l'hydrogène, tandis que GE fabriquera des turbines à co-combustion hydrogène/gaz naturel. Le Chungcheong du Sud fournira le soutien administratif et les permis pour le projet d'hydrogène, et KOMIPO assurera la gestion du projet et la maintenance pour l'ensemble de la construction de l'usine.

SK E&S, qui participe pour la première fois à la COP, a également organisé un événement intitulé « Collaboration mondiale pour la chaîne de valeur de l'hydrogène à faible teneur en carbone » au pavillon coréen de la COP, avec la Commission présidentielle coréenne sur la neutralité carbone et la croissance durable. L'événement comprenait des présentations sur le rôle de l'hydrogène dans l'ère de la transition énergétique, et les technologies liées à l'hydrogène des signataires du protocole d'accord, GE et Air Liquide Engineering & Construction, ont également été dévoilées.

À propos de SK E&S

SK E&S est membre du groupe SK, le deuxième plus grand conglomérat de Corée, et a consolidé sa position de premier fournisseur privé de GNL en étant la première et la plus grande entreprise non étatique à compléter la chaîne de valeur du GNL en Corée. Au-delà de la chaîne de valeur du GNL, SK E&S est à la pointe de la réduction des émissions de carbone grâce aux énergies renouvelables, à l'hydrogène et aux solutions énergétiques. Sur la base de ces activités clés, SK E&S opérera une transition vers un « portefeuille durable » unique et deviendra un leader mondial dans le secteur de l'énergie durable.

