AVIS AUX MÉDIAS - GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE - 8e journée de solidarité pour les profs de Montréal





MONTRÉAL, le 3 déc. 2023 /CNW/ - Lundi matin, la présidente de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-St-Pierre, visitera les enseignantes et enseignants en grève des écoles Joseph-François-Perrault (quartier St-Michel) et St-Marc (quartier Rosemont). Les membres des médias présents pourront poser leurs questions aux enseignantes et enseignants ainsi qu'à madame Beauvais-St-Pierre.

Date : Lundi 4 décembre 2023 Heure : Entre 7 h et 8 h Lieu : École secondaire Joseph-François-Perrault

7450, rue François-Perrault Montréal, QC H2A 1L9



Date : Lundi 4 décembre 2023 Heure : Entre 9 h et 10 h Lieu : École primaire St-Marc

6365 Av. 1re Montréal, QC H1Y 3A9

SOURCE Alliance des professeures et professeurs de Montréal

3 décembre 2023 à 13:00

