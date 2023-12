Déclaration commune du ministre de la Santé, du ministre de l'Environnement et du Changement climatique ainsi que de la ministre des Services aux Autochtones à propos de la COP28





OTTAWA, ON, le 3 déc. 2023 /CNW/ - « Les changements climatiques influent sur la santé humaine dans le monde entier. Nous constatons tous les jours leurs conséquences, qu'il s'agisse de phénomènes météorologiques extrêmes ou de la propagation de maladies infectieuses. Alors que nous sommes confrontés au défi que constitue l'évolution du climat, il est essentiel de disposer de systèmes de soins de santé solides et résilients.

Voilà l'un des importants thèmes abordés à la vingt-huitième conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP28) [en anglais seulement] qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette année, la conférence organise sa toute première "Journée de la santé" afin de mettre en évidence le lien entre les changements climatiques et la santé.

La COP28 offre aux dirigeants du monde entier la possibilité de discuter de l'importance d'adapter nos systèmes de santé au fur et à mesure que les changements climatiques s'accentuent. Ceci est en phase avec le plan du gouvernement du Canada pour faire face aux effets des changements climatiques sur la santé et avec notre engagement à travailler avec d'autres pays pour préserver le bien-être de tous.

En juin 2023, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie nationale d'adaptation afin d'établir une vision commune de la résilience climatique dans l'ensemble du pays. Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement du Canada investira près de 43 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour aider le secteur de la santé et les personnes qui le composent à s'attaquer aux défis causés par les effets des changements climatiques. À l'automne 2022, le gouvernement a investi 2 milliards de dollars pour mettre en oeuvre la Stratégie et soutenir d'autres activités d'adaptation. La Stratégie permet à Santé Canada de collaborer avec ses partenaires pour renouveler et étendre le programme ADAPTATIONSanté pour appuyer les actions visant à mettre en place des systèmes de santé résistants face aux changements climatiques et à protéger la population contre le risque croissant et urgent pour la santé que représentent les chaleurs extrêmes.

Aujourd'hui, le Canada se range aux côtés de ses partenaires mondiaux pour approuver la Déclaration de la COP28 sur le climat et la santé. En souscrivant à cette déclaration, nous soulignons les risques pour la santé que posent les changements climatiques et nous jouons un rôle actif dans les efforts mondiaux visant à faire de la santé une priorité face aux défis environnementaux.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l'inclusion et l'équité jouent un rôle prépondérant dans la conception et la mise en oeuvre des initiatives d'action en faveur du climat. Il est bon de voir que la COP28 prend des mesures pour faire face aux vastes conséquences des changements climatiques sur la santé humaine et d'avoir donné l'occasion à tous les pays de mettre en commun les meilleures pratiques pour réduire le plus possible ces effets. Déjà, de nombreuses communautés autochtones au Canada s'appuient sur le savoir régional et traditionnel pour ouvrir la voie vers la création d'un avenir à l'épreuve des changements climatiques grâce à la surveillance du climat, à des solutions d'adaptation et à l'énergie propre.

Tandis que se déroule la COP28 et que les dirigeants mondiaux se penchent sur ces questions importantes, nous encourageons chacun à approfondir sa compréhension des conséquences des changements climatiques sur nos vies et notre santé, et nous réaffirmons notre engagement à lutter contre les changements climatiques et à nous battre pour la santé de l'humanité. »

L'honorable Mark Holland, C.P., député

L'honorable Steven Guilbeault, C.P., député

L'honorable Patty Hajdu, C.P., députée

