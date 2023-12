Le Parti libéral du Québec demande une enquête immédiate de la CNESST sur la situation dans les entrepôts d'Amazon et de Dollarama





QUÉBEC, le 2 déc. 2023 /CNW/ - À la suite à de récentes révélations dans les médias sur la situation dans les entrepôts d'entreprises comme Dollarama et Amazon, le PLQ demande une enquête immédiate de la CNESST pour faire la lumière sur la situation. Les éléments révélés sont extrêmement préoccupants, particulièrement pour les immigrants et les travailleurs étrangers qui sont souvent mal informés de leurs droits et des normes du travail applicable au Québec. Ces personnes subissent des pressions importantes dans leur milieu de travail, ce qui a un impact durable sur leur santé, physique et mentale, ainsi que sur leur sécurité. De plus, le recours aux agences de placement dans certains secteurs de l'économie prive les employés de plusieurs avantages sociaux, ce qui contribue à leur précarisation.

Le Parti libéral du Québec a également l'intention de déposer un mandat d'initiative à la Commission de l'économie et du travail, concernant les conditions de travail des travailleurs immigrants et étrangers afin d'entendre la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et le ministre du Travail sur la situation.

« La pénurie de main-d'oeuvre et la montée rapide du coût de la vie créent un terroir fertile pour une précarisation des conditions de travail des Québécois et particulièrement des personnes immigrantes et des travailleurs étrangers, une clientèle vulnérable. Cette précarisation nous inquiète au plus haut point et nous demandons au gouvernement d'agir immédiatement, notamment en déclenchant une enquête de la CNESST. »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

« Comme société, on ne peut pas tolérer que des travailleurs aient de telles conditions de travail. Avec la hausse du coût de la vie, et le statut précaire de certains travailleurs étrangers qui ne connaissent pas leurs droits en matière de conditions de travail, il est impératif de ne pas assister à une précarisation de leur situation. »

-Madwa-Nika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

2 décembre 2023 à 13:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :