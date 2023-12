Les débardeurs de Québec rejettent la recommandation d'un médiateur pour mettre fin au lock-out





QUÉBEC, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce soir, les débardeurs du port de Québec ont voté à 70 % contre la proposition d'un médiateur. À l'approche des Fêtes et devant l'éventualité d'un second Noël sur les lignes de piquetage, les membres rejettent ainsi l'offre jugée insuffisante.

« C'est un acte de foi, un geste très courageux, ainsi qu'un message à l'employeur qu'après 15 mois de lock-out, il ne peut y avoir de demi-entente. Les parties doivent retourner à la table de négociation et trouver un terrain d'entente qui satisfait les deux parties », d'expliquer Nina Laflamme, conseillère syndicale au SCFP.

Rappelons que les débardeurs sont en lock-out depuis le 15 septembre 2022. Pour effectuer le travail au port, l'employeur a recours à des travailleurs de remplacement (scabs).

Les négociations s'étaient amorcées le 31 mai 2022 et dès le 16 juin 2022, le syndicat avait demandé la médiation.

Le syndicat ne commentera pas davantage voulant mettre toutes ses énergies à la table de négociations.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1715 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

