Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur l'énergie renouvelable extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson; le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Dr Andrew Furey; la ministre du Développement économique et ministre responsable de l'Agence de...

Partout au pays, les agents d'application de la loi sur la faune d'Environnement et Changement climatique Canada travaillent à appliquer les lois et les règlements qui assurent la protection et la conservation des espèces sauvages et de leur habitat....