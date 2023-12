Le gouvernement du Canada investira dans l'entreprise Manikheir Canada Inc. de London afin de soutenir la fabrication d'équipement de protection individuelle au Canada





La plus récente filiale du Groupe Medicom inc., une entreprise de renommée internationale, construira une usine ayant la capacité de produire jusqu'à un milliard de gants de nitrile de qualité médicale par année

LONDON, ON, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pendant la pandémie, la demande sans précédent à l'égard de l'équipement de protection individuelle a dépassé la capacité de fabrication alors que les travailleurs de la santé et les civils s'efforçaient de protéger les membres de leurs communautés de la COVID-19. Il est prioritaire de fournir des produits de prévention des infections adéquats aux travailleurs de la santé si l'on veut qu'ils puissent continuer d'offrir des soins de grande qualité à ceux qui en ont besoin.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Peter Fragiskatos, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, que le gouvernement du Canada allouerait jusqu'à 42 millions de dollars, par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, au projet de construction d'une usine de Manikheir Canada Inc. à London, en Ontario. L'usine, qui concevra et fabriquera des gants de nitrile de qualité médicale, pourra produire jusqu'à un milliard de ces gants par année, lesquels seront destinés à plusieurs secteurs dont les soins dentaires, les services industriels, les soins médicaux, la recherche en laboratoire et la vente au détail. Le Canada sera ainsi prêt en cas de pandémie future.

Manikheir, qui sera le seul fabricant de gants de nitrile de qualité médicale au pays, permettra au gouvernement d'honorer son engagement de protéger les travailleurs canadiens de la santé. Ce projet est en phase avec la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada et, grâce à la contribution du gouvernement, Manikheir pourra créer 135 emplois à London, en Ontario.

Citations

« Fournir de l'équipement de protection individuelle à nos travailleurs de première ligne est essentiel à la prestation efficace de soins médicaux. La pandémie nous a montré toute l'importance de l'acquisition d'un tel équipement, et non seulement ce projet fera en sorte que les fournisseurs canadiens de soins de santé disposent des outils nécessaires pour exécuter leur travail, mais il appuiera aussi l'économie en plus de créer des emplois bien rémunérés pour les résidents de London. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre gouvernement était en poste au cours de la période où l'Ontario a traversé la dernière pandémie, et les leçons que nous avons tirées nous aideront à mieux affronter la prochaine, notamment en bâtissant une chaîne d'approvisionnement indépendante et forte pour l'équipement de protection individuelle. Cet investissement sera un atout pour la sécurité du public et la préparation en vue de futures pandémies, tout en soutenant notre économie et en créant des emplois bien rémunérés dans la région de London. »

- Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli

« Il est essentiel de s'assurer que les travailleurs de la santé disposent des produits de prévention des infections de qualité qui leur permettent d'offrir des soins supérieurs à ceux qui en ont besoin. Le financement annoncé aujourd'hui est une étape importante dans l'établissement de la nouvelle usine de Manikheir à London, et nous sommes fiers de continuer de doter les travailleurs de la santé de première ligne des outils dont ils ont besoin tout en créant des emplois spécialisés pour les Canadiens. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Peter Fragiskatos

« Il y a 35 ans, Medicom a été fondé pour répondre à un besoin de gants médicaux en pleine crise du VIH. Aujourd'hui, nous franchissons une étape majeure pour produire nos propres gants, chez nous, au Canada. Des gants verts, éthiques, novateurs. Des gants canadiens. Nos gouvernements étaient présents pour soutenir la population durant la dernière pandémie et aujourd'hui, ils démontrent qu'ils se préparent concrètement pour affronter la prochaine. Medicom est fière de ce partenariat et nous nous assurerons de livrer au nom de la protection. »

- Guillaume Laverdure, PDG de Medicom.

Faits en bref

La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada présente une vision à long terme pour favoriser l'essor d'un secteur des sciences de la vie novateur et concurrentiel au pays ainsi que pour protéger les Canadiens des futures pandémies et autres urgences sanitaires.

Dans le budget de 2021, le gouvernement a alloué 2,2 milliards de dollars sur sept ans à la mise en place d'un secteur des sciences de la vie dynamique et à la préparation aux pandémies. Ce financement annoncé dans le budget procure les investissements fondamentaux qui permettront de développer le bassin de talents et les systèmes de recherche au pays de même que de favoriser la croissance de sociétés canadiennes spécialisées en sciences de la vie.

Manikheir est une filiale en propriété exclusive du Groupe Medicom inc., une entreprise s'inscrivant parmi les principaux fabricants et distributeurs de produits de prévention des infections au monde et étant reconnue à l'échelle internationale pour sa capacité de production d'équipement de protection individuelle.

L'investissement fédéral réalisé dans le projet de Manikheir s'ajoute à la contribution de 30 millions de dollars versée par le gouvernement de l' Ontario .

