Abdulaziz Al-Gudaimi, ancien directeur d'Aramco, rejoint EIG en tant que conseiller principal et président des opérations de la région MENA





EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l'énergie et des infrastructures, annonce aujourd'hui la nomination d'Abdulaziz Al-Gudaimi en tant que conseiller principal et président des opérations d'EIG au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (région MENA). M. Al-Gudaimi, anciennement vice-président principal de Saudi Aramco ("Aramco") chargé du développement de l'entreprise, bénéficie de plus de 38 ans d'expérience sur les marchés de l'énergie. Ce dernier fournira des conseils stratégiques à EIG sur ses activités d'investissement et la poursuite de la croissance dans la région.

« Nous sommes ravis d'accueillir Abdulaziz dans notre société », déclare R. Blair Thomas, président-directeur général d'EIG. « Sa connaissance approfondie du secteur ainsi que sa vaste expérience de la région MENA seront essentielles à EIG, alors que l'entreprise recherche des opportunités d'investissement supplémentaires dans le domaine des énergies majeures et des infrastructures énergétiques, et que son portefeuille d'entreprises doit relever les défis complexes de la transition vers un avenir à faible émission de carbone. »

« J'ai appris à connaître Blair ainsi que son équipe grâce au partenariat d'EIG avec Aramco et j'ai hâte de mettre à profit leur succès dans la région », déclare M. Al-Gudaimi. « Alors que la transition énergétique prend de l'ampleur et ouvre la voie à des lendemains meilleurs, EIG est en bonne position pour trouver des opportunités qui optimiseront son expertise opérationnelle et renforceront la décarbonation du secteur de l'énergie dans la région. Je me réjouis à l'idée de contribuer à créer de la valeur pour le portefeuille d'entreprises d'EIG et pour ses investisseurs. »

M. Al-Gudaimi a occupé le poste de vice-président principal d'Aramco chargé du développement de l'entreprise jusqu'en décembre 2022. À cette fonction, il a facilité l'accès à Aramco aux marchés et aux technologies à fort potentiel de croissance grâce à l'optimisation du portefeuille et à l'alignement stratégique. M. Al-Gudaimi a précédemment occupé plusieurs autres postes de direction au sein d'Aramco, notamment ceux de vice-président principal du secteur aval et de vice-président des systèmes énergétiques. Il agit actuellement en tant que directeur de Vision Invest Holding et de Saudi Alfransi Bank et a auparavant occupé la fonction de président du conseil d'administration de Motiva Enterprises LLC, Arlanxeo, Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Company, Aramco Trading Company et Petro Rabigh. M. Al-Gudaimi est titulaire d'une licence en Ingénierie pétrolière et d'un master en administration des affaires.

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l'énergie et des infrastructures avec 23 milliards de dollars sous gestion au 30 septembre 2023. EIG est spécialisée dans les placements privés portant sur des infrastructures énergétiques et assimilées à l'échelle mondiale. Au cours de ses 41 années d'existence, EIG a investi plus de 45,9 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie à travers plus de 400 projets ou entreprises dans 42 pays, sur six continents. Parmi les clients d'EIG figurent de nombreux fonds de pension, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains de premier ordre aux États-Unis, en Asie et en Europe. Le siège d'EIG se trouve à Washington D.C. et la société possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul.

1 décembre 2023 à 13:00

