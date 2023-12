L'émission d'obligations mongole de 350 millions de dollars américains renforce la réputation du pays auprès des investisseurs





OULAN BATOR, Mongolie, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 28 novembre, la Mongolie a fixé le prix d'un exercice de gestion de la dette, finançant un appel d'offres et le remboursement des obligations de 392,6 millions de dollars américains arrivant à échéance en mars 2024. Les objectifs de la transaction étaient (i) de traiter les échéances à court terme, (ii) de prolonger la durée du stock de dettes du pays, (iii) de réduire les coûts, (iv) de renforcer la présence de la Mongolie en tant qu'émetteur avisé sur les marchés internationaux de capitaux de la dette.

Au cours d'une vaste tournée internationale, la délégation du ministère des Finances et de la Banque de Mongolie s'est entretenue avec plus de 100 investisseurs mondiaux de Singapour, de Hong Kong, du Moyen-Orient, de Londres, d'Europe continentale et des États-Unis. Les réunions ont permis de discuter sur les principaux développements des projets d'infrastructure pour l'avenir de la Mongolie, sur les politiques visant à préserver la stabilité macroéconomique et externe, la gestion de la dette de la Mongolie et la Vision 2050, la voie de la Mongolie vers une économie diversifiée et durable.

La nouvelle émission d'obligations de 350 millions de dollars US à 7,875 % avec comme année d'échéance 2029 et l'appel d'offres ont atteint tous les objectifs énoncés, réduisant les coûts d'intérêt annuels de plus de 3 millions de dollars US et finançant les obligations internationales de la Mongolie jusqu'à l'échéance suivante en avril 2026. Les nouvelles obligations ont fait l'objet d'une très forte demande des investisseurs, le carnet d'ordres atteignant 4,2 milliards de dollars américains au plus fort de l'émission et 293 investisseurs y ont participé. Le fait que le carnet d'ordres ait été sursouscrit 12 fois a permis de fixer un prix fixe aux rendements du marché secondaire de la Mongolie sans nouvelle prime d'émission. 22 % des investisseurs participants sont domiciliés aux États-Unis, 32 % en Europe et au Moyen-Orient et 46 % en Asie.

M. Javkhlan Bold, ministre des Finances, a déclaré : « En cette période difficile marquée par la COVID-19, les fermetures de frontières, les hausses de taux, l'inflation et les conflits géopolitiques, notre pays a réussi à régler toutes les échéances à court terme au moyen de trois transactions, en 2021, au début de cette année et avec cette transaction. En effet, la Mongolie est sortie de la crise du Covid plus forte. Les conditions économiques se sont stabilisées grâce à une forte croissance tirée par les exportations. L'ouverture de la mine de cuivre souterraine de classe mondiale Oyu Tolgoi et la construction de plusieurs lignes ferroviaires lourdes vers la Chine contribueront à augmenter nos volumes d'exportation et l'efficacité de nos transports. Le succès indéniable de cette transaction souligne que la Mongolie est reconnue comme un émetteur fiable et digne de confiance par les investisseurs mondiaux de titres à revenu fixe. Ces derniers ont reconnu les efforts déployés, confirmant une fois de plus le statut de la Mongolie en tant qu'émetteur prudent et fiable. »

La transaction a établi de nouveaux records pour la Mongolie en termes de sursouscription (13,7 fois) et d'écart record de seulement 260 points de base par rapport aux taux de référence du Fonds fédéral américain. Cela fait suite à l'enregistrement de la transaction de 2021 qui a garanti à la Mongolie le coupon le plus bas jamais enregistré pour un émetteur souverain doté d'une note B unique.

L'amélioration de la réputation de la Mongolie auprès des investisseurs mondiaux de titres à revenu fixe ouvrira également la porte et fournira une plateforme pour communiquer les possibilités d'investissement direct étranger afin de diversifier l'économie, comme notre secteur agricole et notre industrie touristique. Des efforts sont faits pour réduire l'indépendance énergétique de la Mongolie et augmenter notre production hydroélectrique. La Mongolie dispose également d'un énorme potentiel de 2,6 térawatts pour les énergies renouvelables. Les investissements étrangers aideront la Mongolie à utiliser ce potentiel pour atteindre les objectifs climatiques et pour une meilleure planète.

