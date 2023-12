Le financement climatique en tête des préoccupations de la deuxième édition du sommet sur le développement durable R.A.C.E. qui s'est tenu le jour de l'ouverture de la COP28 aux Émirats arabes unis





Dans le cadre de l'Abu Dhabi Finance Week, le sommet R.A.C.E. a servi de plateforme d'échange sur de nombreux sujets essentiels tels que le financement de la transition vers une économie nette zéro, le financement climatique, les marchés du carbone et les marchés de capitaux durables.

Certaines des sessions passionnantes ont été animées par des intervenants de renom tels que S.A. Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan , S.A.R. Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud et Ronald P. O'hanley .

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- La deuxième édition du sommet sur le développement durable R.A.C.E (Regulation, Awareness, Collaboration, Ecosystem) s'est tenue aujourd'hui dans le cadre de l'Abu Dhabi Finance Week (ADFW), présentée par l'Abu Dhabi Global Market (ADGM) en partenariat avec HSBC. L'objectif du sommet sur le développement durable R.A.C.E. est de réaffirmer l'engagement des Émirats arabes unis à faire progresser le programme mondial de développement durable, en clôturant une série de discussions, de points de vue et de solutions avant-gardistes qui devraient façonner l'avenir de la finance.

Lors de cet événement, le sommet R.A.C.E. s'est penché sur la question cruciale de savoir si le financement climatique constitue la plus grande réaffectation de capitaux de l'histoire. La conférence avait pour but d'identifier des stratégies permettant de combler le fossé de 11 000 milliards de dollars, entre le financement nécessaire pour parvenir à des émissions nettes nulles et le capital actuellement disponible pour de telles initiatives.

Le sommet a abordé un large éventail de sujets, notamment le financement de la transition vers une économie nette zéro, le financement climatique, les marchés du carbone et les marchés de capitaux durables. Ces discussions ont été menées par d'éminentes personnalités des secteurs financier et réglementaire à travers des discours et des tables rondes.

Parallèlement, le sommet mondial des régulateurs financiers, l'un des temps forts de l'événement, a présenté les résultats d'une réunion cruciale des leaders mondiaux de la régulation financière, soulignant le rôle des régulateurs dans l'élaboration du paysage financier de demain, en particulier en ce qui concerne le financement climatique.

Son Altesse Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, présidente et directrice générale de l'UAE Independent Climate Change Accelerators (UICCA) et fondatrice de l'entreprise sociale Shamma bint Sultan Sustainability Initiatives, a prononcé un discours sur la nécessité de recadrer le paradigme et de mettre l'accent sur les possibilités d'investissement et l'atténuation des risques liés au financement climatique, afin de créer une stabilité financière à l'échelle mondiale. D'autres intervenants de premier plan, tels que Ronald P. O'hanley, président-directeur général de State Street Corporation, ont parlé de l'évolution des stratégies des gestionnaires d'actifs dans leur approche du financement de la transition, et S.A.R. le prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, fondateur et directeur général de KBW Ventures, a abordé la question de « l'investissement à impact » pour les investisseurs dans une ère de transition.

L'événement a également accueilli 28 nouveaux signataires de la déclaration d'Abu Dhabi sur la finance durable, ce qui porte le nombre total de signataires à 145, et témoigne de leur engagement en faveur du développement durable et du financement climatique.

Parmi les nombreuses annonces faites aujourd'hui lors du Sommet sur le développement durable R.A.C.E., les plus importantes sont celles de NinetyOne, qui a annoncé son intention d'établir une présence à l'ADGM en 2024, du groupe de services financiers indépendants Rothschild & Co, du gestionnaire d'actifs européen à croissance rapide Eiffel Investment Group et de TimeToAct, qui ont obtenu l'approbation de principe de l'Autorité de régulation des services financiers (Financial Services Regulatory Authority - FSRA) de l'ADGM.

Parmi les autres annonces majeures, NewVest a annoncé le premier indice mondial des fonds privés pour la transition vers l'énergie verte (GET-PIF), qui devrait être une porte d'entrée pour les investissements privés essentiels à la réussite de la transition énergétique.

Emmanuel Givanakis, PDG de l'ARSF d'ADGM, a commenté l'événement en ces termes : « La deuxième édition du Sommet sur le développement durable R.A.C.E. à l'ADFW renforce l'importance de l'engagement collectif de la communauté financière mondiale dans la lutte contre le changement climatique. Nous sommes fiers d'accueillir un événement qui réunit des leaders d'opinion et des experts du monde entier pour explorer des solutions innovantes en vue de bâtir un avenir plus durable. À l'ADGM, nous nous considérons comme un acteur majeur de l'évolution des Émirats arabes unis vers un avenir sans émissions nettes d'ici à 2050, car nous créons un écosystème doté d'un cadre réglementaire solide qui promeut la finance durable et la transition climatique. À l'aube d'un changement profond, notre engagement inébranlable permet aux secteurs public et privé d'unir leurs forces pour combler le déficit de financement écologique qui accélère la transition vers zéro émission nette, tout en façonnant le paysage financier durable de l'avenir, en marge de la COP28. »

Le sommet R.A.C.E a servi d'événement préparatoire à la COP28 où des négociations cruciales liées au financement climatique ont eu lieu. L'ADGM prévoit de poursuivre cette conversation à un niveau beaucoup plus élevé lors de la COP28, en étant le partenaire officiel de principe du financement climatique et en accueillant la sixième édition de l'Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) le 4 décembre 2023, qui réunira d'importants décideurs et contributeurs à la finance durable et aux initiatives ESG de par le monde.

1 décembre 2023 à 11:49

