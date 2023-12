CONVOCATION MÉDIAS - Lancement des travaux de la Maison Marc-Antoine à Sherbrooke, 11 logements à vocation sociale





QUÉBEC, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et ses partenaires, le Fonds de solidarité FTQ, la Ville de Sherbrooke et Constructions Morin, invitent les représentants des médias au lancement officiel des travaux de la toute première Maison Marc-Antoine, à Sherbrooke.

La cérémonie de pelletée de terre aura lieu le lundi 4 décembre 2023 à 10 h sur le site du projet, au 592, rue du Centre-Équestre - à l'intersection du boulevard René-Lévesque -, à Sherbrooke.

Seront présents : M. André Bachand, député de Richmond, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, Mme Geneviève La Roche, conseillère de la Ville de Sherbrooke, Mme Josée Lagacé, du Fonds immobilier de solidarité FTQ, Mme Jessie Kendall, de l'OBNL Maison Marc-Antoine, et M. Luc Morin, de Constructions Morin. Quelque 50 invités sont aussi attendus.

QUOI?:



Pelletée de terre du début des travaux de la Maison Marc-Antoine







QUAND?:



Lundi 4 décembre 2023







HEURE :



10 h QUI?:



M. André Bachand, député de Richmond Mme Geneviève La Roche, conseillère de la Ville de Sherbrooke, et autres élus Mme Josée Lagacé, du Fonds immobilier de solidarité FTQ, Mme Jessie Kendall, de l'OBNL Maison Marc-Antoine M. Luc Morin, de Constructions Morin







OÙ?:



592, rue du Centre-Équestre, à Sherbrooke

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

1 décembre 2023 à 11:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :