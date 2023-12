itel dévoile un nouveau logo, redéfinissant le service touchant la vie connectée au sein des marchés émergents





La marque mondiale du domaine de la vie connectée, itel, fait un grand pas en avant avec le lancement de son nouveau logo et de sa nouvelle identité de marque, promettant une approche révolutionnaire pour vivre une vie connectée dans les marchés mal desservis.

SHENZHEN, Chine, 1er décembre 2023 /CNW/ - itel, une marque mondiale de premier plan dans le domaine de la vie connectée qui s'engage à offrir des produits électroniques de consommation abordables et de grande qualité, est heureuse d'annoncer une initiative de transformation de son image de marque qui comprend un nouveau logo et une nouvelle identité de marque. Ce changement, qui représente un moment charnière dans l'histoire de la marque, combine l'esthétique moderne à sa mission fondamentale de répondre aux besoins technologiques des marchés mal desservis.

Dans le cadre de son engagement continu à améliorer la qualité de vie des consommateurs dans les économies émergentes, itel a collaboré avec DesignStudio, une équipe de conception internationale basée en Australie, pour créer un logo jeune, dynamique et tourné vers l'avenir. Ce changement important par rapport à la conception précédente conserve le phylactère symbolique, qui symbolise le dévouement d'Itel envers la communication et la connectivité.

La teinte magenta éclatante choisie pour le nouveau logo dégage une ambiance positive et jeune, reflétant l'engagement d'itel à rester dynamique au sein du paysage technologique en évolution rapide. L'angle ouvert avec projection dans le logo symbolise les priorités futures d'itel touchant l'autonomisation et le soutien des collectivités grâce à ses produits et services novateurs.

Fondée il y a 16 ans, itel est passée d'une marque de téléphone portable à une marque globale de « vie connectée », offrant un écosystème diversifié de produits. L'entreprise offre maintenant des téléphones intelligents, des accessoires, des produits de soins personnels et des appareils ménagers, et vise à fournir des services écosystémiques qui améliorent la vie des clients au sein des marchés émergents.

Forte de sa position de chef de file dans l'industrie, itel est fière de figurer au premier rang mondial dans la catégorie des téléphones mobiles de base et d'être la marque mondiale no 1 de téléphones intelligents de moins de 75 $, selon les données sur les ventes d'IDC au deuxième trimestre de 2023.

« L'innovation ne consiste pas seulement à changer, mais à évoluer pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs. Le renouvellement de l'image de marque d'itel témoigne de notre engagement inébranlable à fournir une technologie intelligente accessible et novatrice qui renforce l'autonomie des personnes et des collectivités dans les marchés émergents. Nous demeurons déterminés à atteindre notre objectif initial, « Enjoy Better Life » (Profiter d'une vie meilleure), et cette transformation représente une étape audacieuse de notre parcours », a déclaré Bruno Li, directeur général d'Itel.

