itel dévoile son nouveau logo et redéfinit le service de vie intelligente dans les marchés émergents





La marque mondiale de vie intelligente, itel, fait un grand pas en avant en lançant son nouveau logo et sa nouvelle identité de marque, promettant une approche révolutionnaire de la vie intelligente dans les marchés mal desservis.

SHENZHEN, Chine, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- itel, une importante marque mondiale de produits intelligents qui s'est engagée à fournir des produits électroniques grand public abordables et de haute qualité, est heureuse d'annoncer son initiative de transformation d'image qui comprend un nouveau logo et une nouvelle identité de marque. Cette décision marque un tournant dans l'histoire de la marque, qui allie une esthétique moderne à sa mission principale, à savoir répondre aux besoins technologiques des marchés mal desservis.

Dans le cadre de son engagement permanent à améliorer la qualité de vie des consommateurs des économies émergentes, itel a collaboré avec DesignStudio, une équipe de design mondiale basée en Australie, pour créer un logo jeune, dynamique et tourné vers l'avenir. Cette évolution significative par rapport au design précédent conserve l'emblématique bulle de parole qui symbolise le dévouement d'itel en faveur de la communication et de la connectivité.

La teinte magenta vif choisie pour le nouveau logo dégage une onde positive et jeune, reflétant l'engagement d'itel à rester dynamique dans le paysage technologique en évolution rapide. L'inclinaison vers l'avant du logo symbolise l'orientation d'itel vers l'avenir, en direction de l'autonomisation et du soutien des communautés grâce à ses produits et services innovants.

Fondée il y a 16 ans, itel a évolué d'une marque de téléphonie mobile à une marque complète de « vie intelligente », offrant un écosystème diversifié de produits. itel propose désormais des smartphones, des accessoires, des produits de soins personnels et des appareils ménagers, visant à fournir des services écosystémiques qui améliorent la vie des clients des marchés émergents.

En conservant sa position dominante dans l'industrie, itel est fier d'être classé numéro 1 mondial dans la catégorie des téléphones mobiles classiques et numéro 1 mondial des marques de smartphones à moins de 75 $, selon les données des ventes d'IDC au deuxième trimestre 2023.

« L'innovation ne consiste pas seulement à changer, mais à évoluer pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs. Le changement d'image de marque d'itel témoigne de notre engagement indéfectible à fournir une technologie intelligente accessible et innovante qui renforce les individus et les communautés des marchés émergents. Nous restons fidèles à notre objectif initial, à savoir "Enjoy Better Life" (Profiter d'une vie meilleure), et cette transformation est un pas en avant audacieux dans cette direction », a déclaré Bruno Li, directeur général d'itel.

À propos d'itel :

Itel est une marque mondiale qui propose des produits électroniques abordables et de haute qualité. Passant de la téléphonie mobile à une marque de « vie intelligente », elle s'est assuré le statut de première marque mondiale à moins de 75 $ et de première marque de téléphones mobiles classiques en 2023.

https://www.itel-life.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2289366/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2289367/image_2.jpg

1 décembre 2023 à 11:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :