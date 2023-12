Aisha Yang et Musharaf Syed, innovateurs en nutrition, remportent la plus haute reconnaissance décernée par EY





Le Grand Prix de l'EntrepreneurMC d'EY rend hommage à cinq lauréats à l'échelle nationale pour leur vision, leur leadership et leur réussite

TORONTO, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Aisha Yang et Musharaf Syed, cofondateurs et chefs de la direction de Herbaland Naturals Inc. - le plus grand fabricant de vitamines gélifiées au Canada - ont remporté le titre d'Entrepreneurs de l'année d'EY 2023 du Canada. Sélectionné par un jury indépendant pour son engagement à l'égard de la fabrication durable de produits de santé et de bien-être accessibles à tous, le duo d'entrepreneurs s'est vu décerner le prix lors d'une cérémonie tenue hier soir.

« La mission et la philosophie d'Herbaland vont au-delà des profits, ce qui est particulièrement manifeste dans son engagement à bâtir une main-d'oeuvre diversifiée, à promouvoir l'accessibilité dans le secteur du mieux-être et à mettre de l'avant des méthodes de fabrication durables, explique Rachel Rodrigues, directrice nationale du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. Sa volonté inébranlable d'exercer une influence positive sur les gens et de leur donner les moyens de mener une vie plus saine tout en participant à la création d'un monde plus durable et inclusif mérite nos éloges. »

Herbaland se targue d'une présence mondiale et exporte ses produits dans plus de 40 pays. La production annuelle de l'entreprise, qui dépasse les 70 millions d'unités, est entièrement destinée à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des gens. Premier fabricant de gélifiés à offrir ses produits dans des emballages compostables, Herbaland a renforcé sa position en tant que véritable leader des pratiques commerciales éthiques et durables, ce qui lui a valu la certification B Corp.

En outre, Aisha Yang et Musharaf Syed accordent une grande importance à la création de possibilités d'emplois pour les nouveaux arrivants. Fondée par des immigrants et appartenant à des personnes issues de groupes minoritaires et de la diversité, Herbaland est membre du Conseil canadien des fournisseurs autochtones et de minorités visibles, employant des personnes provenant de plus de 20 pays.

« Si une femme de couleur et un immigrant de première génération peuvent représenter le Canada à l'échelle mondiale, c'est que l'esprit d'entreprise brille partout au pays », a déclaré Aisha Yang, au moment d'accepter le prix. Merci EY pour cette reconnaissance et cette plateforme mondiale offerte aux entrepreneurs qui inspire les gens, les aide à surmonter les obstacles et à s'entraider pour atteindre une plus grande prospérité. »

Lors du banquet d'hier soir, tenu par EY Canada et animé par Amber Kanwar, présentatrice de la chaîne BNN Bloomberg, tous les projecteurs étaient braqués sur Aisha Yang et Musharaf Syed, Entrepreneurs de l'année d'EY 2023 du Canada. Le duo a partagé les honneurs avec quatre Entrepreneurs de l'année régionaux provenant de partout au pays, ainsi qu'avec cinq lauréats d'une mention spéciale à l'échelle nationale. Aisha Yang et Musharaf Syed représenteront ensuite le Canada et se mesureront aux lauréats de 60 autres pays au volet mondial du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY qui se tiendra en juin 2024 à Monaco.

Entrepreneurs de l'année canadiens d'EY

Lauréats d'une mention spéciale à l'échelle nationale

Les réalisations des six entrepreneures canadiennes sélectionnées dans le cadre de l'édition nord-américaine 2023 du programme Femmes entrepreneures gagnantesMC d'EY et des participants au programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY de 2023 ont également été soulignées. Le programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY permet d'identifier des entrepreneures très prometteuses au Canada et aux États-Unis et de leur fournir le réseau, les conseils et les ressources dont elles ont besoin pour faire croître leur entreprise et libérer leur plein potentiel en tant qu'innovatrices de premier plan sur le marché. Lancé au Canada en 2022, le programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY aide les leaders des communautés noires et autochtones à accéder à de la formation et aux réseaux leur permettant de transcender les obstacles et de faire croître leur entreprise.

Les trois programmes d'EY destinés aux entrepreneurs font partie intégrante de l'engagement de la Société, depuis 29 ans, visant à soutenir l'entrepreneuriat pour tous au Canada à chaque étape de la croissance des entreprises.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMC d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

Les membres du jury indépendant pour l'édition 2023 du programme sont : Geoff Chutter, président et chef de la direction, WhiteWater West Industries Ltd; Tania Clarke, administratrice de sociétés; Wes Hall, président et fondateur, Kingsdale Advisors et initiative BlackNorth; Linda McCurdy, présidente et chef de la direction, K-Bro Linen Systems Inc.; Kristi Miller, associée directrice, Krystal Growth Partners; Joseph Randell, ancien président et chef de la direction, Chorus Aviation inc.; Imran Siddiqui, directeur, capitaux privés et régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

Cette année, les commanditaires nationaux du programme sont : TSX Inc., Air Canada et Hillberg & Berk.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur à long terme pour les clients, les gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY présentes dans plus de 150 pays instaurent la confiance au moyen de la certification, et aident les clients à prospérer, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients.

SOURCE EY (Ernst & Young)

1 décembre 2023 à 11:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :