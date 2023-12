Ernst & Young ouvre les marchés





TORONTO, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Jad Shimaly, président et chef de la direction d'EY Canada, et Rachel Rodrigues, associée et directrice, Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY, ainsi que des responsables et des anciens de ce programme et des dirigeants de cette société de services-conseils, se sont joints à Robert Peterman, chef des affaires commerciales, Bourse de Toronto (TSX) pour ouvrir les marchés et souligner l'impulsion dynamique que les entrepreneures et entrepreneurs d'ici impriment à l'économie du pays.

Depuis 29 ans, le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY braque les projecteurs sur des gens d'affaires qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer des entreprises qui répondent aux défis les plus complexes tout en contribuant à bâtir un monde meilleur. Mentionnons aussi le Réseau Accès-entrepreneurs d'EY et Femmes entrepreneures gagnantes d'EY. Ensemble, ces trois programmes contribuent à l'essor des entreprises tout en favorisant un écosystème entrepreneurial inclusif.

1 décembre 2023

