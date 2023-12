Les résultats non officiels de l'élection partielle de Kitchener-Centre sont maintenant disponibles





TORONTO, le 1er déc. 2023 /CNW/ - D'après les résultats non officiels, 23 616 électeurs (soit 27,1 % de tous les électeurs inscrits) ont voté lors de l'élection partielle provinciale qui s'est tenue hier à Kitchener-Centre.

Les chiffres de la participation incluent les électeurs ayant voté par la poste, au bureau du directeur du scrutin, dans le cadre d'une visite à domicile, par anticipation et le jour du scrutin.

Les résultats non officiels sont publiés sur elections.on.ca/fr après la fermeture des bureaux de vote le soir de l'élection et font état du nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat ou candidate. Les résultats officiels seront disponibles le 5 décembre et fourniront le nombre total de bulletins marqués, refusés et rejetés pour chaque bureau de vote.

De plus amples renseignements sur la compilation officielle sont disponibles sur elections.on.ca/fr.

Faits en bref

Le taux de participation à l'élection générale de 2022 à Kitchener-Centre était de 39 164 électeurs (soit 46,2 % des électeurs inscrits).

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Also available in English

SOURCE Elections Ontario

1 décembre 2023 à 09:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :