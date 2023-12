Urbanimmersive engage une banque d'investissement américaine pour des services-conseils des marchés des capitaux et un plan de financement jusqu'à 11 millions $US





SAINT-HUBERT, Québec, 01 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « la Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF), un fournisseur de solutions de jumeaux numériques 3D pour marketing immobilier, annonce avoir signé une lettre d'engagement avec Joseph Gunnar & Co, LLC, une banque d'investissement américaine, pour des services-conseils des marchés des capitaux et lever jusqu'à 11 millions $US en financement en équité. Les services-conseils offerts visent à explorer les options disponibles pour Urbanimmersive afin d'améliorer sa visibilité sur le marché, la liquidité du titre, accroître l'accès au marché des capitaux aux États-Unis et à l'international et ultimement accroître la valeur aux actionnaires. Les démarches de financement dont l'objectif est de lever jusqu'à 11 millions $US, sont basées sur les options discutées et en cours d'évaluation. Le financement en équité prévu sera réalisé sur la base du meilleur effort et pourra comprendre jusqu'à 1,0 million $US sous la forme de débentures convertibles à titre de financement provisoire à court terme dont les termes et conditions seront à déterminés en fonction des conditions du marché. Le produit net de ce financement prévu devrait être utilisé pour le fonds de roulement de la Société, des initiatives de croissance, des activités de marketing et au remboursement de certaines dettes.



Joseph Gunnar & Co., LLC, fondée en 1997, dont le siège social est à New York et qui est membre de la FINRA et du SIPC, est un courtier en valeurs mobilières offrant une gamme complète de produits et services d'investissement à des clients privés et aux entreprises.

La Société souhaite préciser que rien ne garantit que cette revue stratégique des options sur le marché des capitaux et les démarches de financement en cours seront couronnées de succès ou que les objectifs visés seront atteints. De plus, au cours de ce processus, Urbanimmersive ne fournira pas de mises à jour régulières, sauf si la réglementation en valeurs mobilières l'exige, et communiquera des informations supplémentaires aux moments appropriés, conformément aux obligations réglementaires. Il est possible que l'option stratégique choisie par la Société nécessite des exigences et approbations additionnelles notamment, sans toutefois s'y limiter, les approbations de la Securities and Exchange Commission et du TSX-V, et rien ne garantit que la Société puisse répondre à toutes ces exigences et approbations.

Simon Bédard, Chef de la direction financière d'Urbanimmersive, a commenté : " Nous pensons que ce processus en cours est rendu possible par la reconnaissance à la fois des banquiers d'investissement et des investisseurs du potentiel de marché important de notre dernière innovation, la 3D Video Fusion (3D VF), et de l'avantage concurrentiel de notre intégration technologique verticale réalisée en 2023 suite à notre acquisition d'HomeVisit auprès de CoreLogic. Bien que ce processus entamé est important et prometteur, cela pourra être soumis à de nombreuses exigences réglementaires et approbations diverses et il n'y a évidemment aucune garantie de sa réussite. ?

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ne pas diffuser ou distribuer aux États-Unis

Cette annonce a été préparée pour publication au Canada et ne peut pas être diffusée auprès des services de presse américains ni distribuée aux États-Unis. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres décrits dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis. États-Unis, sauf dans le cadre de transactions exemptées ou non soumises à un enregistrement en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l'équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :



Ghislain Lemire

Président et chef de la direction

514 394-7820, poste 202

[email protected]



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

[email protected]

1 décembre 2023 à 09:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :