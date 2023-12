Limocar par Transdev - Ligne directe de Sherbrooke vers le REM de Brossard en connexion avec les autobus d'exo et du RTL : c'est parti?!





BROSSARD, QC, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Limocar, un chef de file en matière de service d'autobus interurbain opéré par Transdev Québec, a à coeur depuis maintenant plus de 30 ans de fournir un service de transport rapide, fiable et ponctuel à ses passagers à travers l'Estrie, la Montérégie et la région de Montréal. Transdev est bien plus qu'un exploitant d'autobus. Ce sont des solutions de mobilité durables, innovantes et performantes. L'ensemble de nos équipes oeuvrent quotidiennement au déploiement de nouveaux services intégrés qui contribuent au développement harmonieux des collectivités et aux besoins de déplacements des habitants.

Parfaitement en phase avec sa mission d'offrir des services qui répondent aux besoins et aux nouveaux usages de ses clients voyageurs, Limocar est heureux d'annoncer l'ajout de six départs supplémentaires dont trois qui feront le trajet entre Sherbrooke et le Réseau express métropolitain (REM) de Brossard et du Dix30, et du REM vers Sherbrooke à compter du 1er décembre.

Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la population de Sherbrooke et de l'Estrie qui souhaitait avoir accès directement au REM et à la Rive-Sud tout comme les résidents de la Rive-Sud qui veulent se rendre vers l'Estrie.

En tout, ce sont trois départs de Sherbrooke vers le REM et trois départs de Brossard à partir du terminus du REM vers Sherbrooke avec des arrêts à Bromont et Magog qui sont mis en place et qui s'ajoutent aux 24 départs actuels chaque jour. C'est donc 207 départs chaque semaine que Limocar effectue pour les usagers.

Cette initiative résulte de nombreuses rencontres et discussions avec des gens d'affaires de Sherbrooke de même que des groupes de citoyens qui ont permis d'évaluer le potentiel de développement et d'exploitation de ce nouveau service.

«?L'annonce de la création de cette nouvelle ligne d'autobus au printemps dernier a suscité un grand enthousiasme de la part des groupes que nous avons consultés. Nous sommes heureux aujourd'hui de leur annoncer que c'est maintenant chose faite et de les accueillir à bord,?» a déclaré Émile Cadieux, vice-président, Québec et Maritimes.

Du 1er décembre au 31 décembre 2023, les usagers qui désirent faire l'essai de ce nouveau service pourront profiter d'un prix de lancement à 20 % de rabais lors de l'achat de leur billet en utilisant le code promo Jembarque. Le prix régulier étant de 32.29 $ il en coutera 25.84 $ pour effectuer le trajet. Une belle incitation à venir faire l'essai de cette nouvelle liaison, juste à temps pour les Fêtes.

S'ajoutant aux nombreux services offerts par Limocar, le wifi à bord de même que l'aide à l'embarquement, cette nouvelle ligne rapide, efficace, confortable et moderne vient enrichir l'offre de service de Transdev qui est confiant que les gens de la Rive-Sud et de l'Estrie seront au rendez-vous.

À propos de Limocar

Notre service d'autobus interurbain (Sherbrooke-Montréal) opéré par Transdev Québec est coordonné par des gens qui ont à coeur de fournir à leurs passagers, un service sécuritaire, rapide, fiable et ponctuel. Depuis le début de ses opérations, Limocar se distingue pour son efficacité et son désir d'enrichir l'expérience du voyageur en optimisant ses temps de déplacement. Notons que Transdev Limocar propose 11 départs par jour entre Montréal et Sherbrooke en plus du service local. C'est plus de 300 000 passagers chaque année qui utilisent les services de Transdev Limocar.

À propos de Transdev :

En tant qu'opérateur et intégrateur de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte en moyenne 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l'environnement, qui connectent les individus et les communautés. En 2023, présent dans six provinces et un Territoire, Transdev Canada compte 4700 employés opérant dans les secteurs du transport urbain, scolaire, adapté et médical. Transdev est également l'opérateur du futur tramway Hurontario dans la région du Grand Toronto, en tant que membre du consortium Mobilinx et du futur métro « Ligne Ontario » en tant que membre du Consortium Connect6ix.

