La Banque Scotia nommée banque de l'année au Canada pour la cinquième année de suite





TORONTO, le 1er déc. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui que le magazine The Banker lui a décerné le prix de la banque de l'année au Canada pour la cinquième année de suite. Considéré comme la norme d'excellence du secteur bancaire, ce prix récompense la capacité de l'institution financière lauréate à générer un rendement, à se positionner stratégiquement et à servir ses différents marchés.

« Nous sommes fiers de recevoir ce prix pour la cinquième année d'affilée, déclare Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Ce prix témoigne de l'engagement de la Banque à accompagner ses clients vers l'atteinte de leurs objectifs financiers et de sa volonté de renforcer les collectivités qu'elle sert. Je suis reconnaissant envers nos BanquiersScotia passionnés et dévoués qui offrent une expérience client de premier ordre, alors que nous continuons d'investir dans l'approfondissement de nos relations avec les clients et dans la production d'une croissance rentable et durable pour nos actionnaires. »

Voici quelques réalisations qui nous ont valu cette distinction cette année :

Poursuite de la croissance et de l'expansion du programme Scène+, le plus important du genre, par l'accueil d'Empire Company Ltd à titre de copropriétaire. L'ajout d'Empire et de ses épiceries reconnues à l'échelle nationale au programme Scène+ permet aux membres d'accumuler des points sur leurs achats courants et de les échanger contre des achats à l'épicerie et à la pharmacie, des voyages, des services bancaires, des articles divers, des repas au restaurant et des divertissements. Plus de 4 millions de nouveaux membres ont adhéré au programme depuis son lancement dans les magasins Empire en août 2022.

Lancement de ScotiaRED, une gamme d'outils de négociation électronique de pointe qui procurent une capacité d'exécution de grande qualité aux clients de la Banque Scotia qui effectuent des transactions sur actions, sur titres à revenu fixe et sur devises. Cette gamme comprend la plateforme de négociation algorithmique de nouvelle génération que la Banque Scotia a conçue avec BestEx Research expressément pour le marché canadien des actions, qui permet aux négociateurs d'accéder à des algorithmes d'exécution novateurs développés en fonction de la structure unique du marché canadien.

Lancement d'Investisseur futé Scotia de Conseils+, qui permet aux clients de la Banque Scotia de prendre le contrôle de leurs placements grâce à une toute nouvelle plateforme qui propose des solutions correspondant aux objectifs des clients en combinant des recommandations numériques et des conseils personnalisés. Investisseur futé Scotia simplifie et intègre l'expérience de placement grâce à des conseils en ligne qui aident les clients à créer, à planifier, à surveiller et à tenir à jour leurs objectifs financiers. Accessible directement sur un appareil mobile ou en ligne, l'outil se veut un complément aux conseils des spécialistes offerts en personne dans les succursales de la Banque Scotia ou en mode virtuel.

Progression des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance de la Banque Scotia, comme en témoignent sa position de chef de file en finance durable sur le continent américain et ScotiaINSPIRE, un programme d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes les plus défavorisés.

La Banque Scotia a aussi été nommée banque de l'année à la Barbade, aux Bahamas, aux îles Caïmans et aux îles Turks et Caicos.

1 décembre 2023 à 09:00

