Rapport de la démarche participative sur la concordance du Plan d'urbanisme au schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil

LONGUEUIL, le 1er déc. 2023 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil rend public le rapport de sa démarche participative sur la concordance du Plan d'urbanisme au schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil.

Au terme de la démarche qui a débuté à la suite d'une résolution du conseil de la Ville du 24 août 2023, l'Office a remis à la mairesse un rapport contenant cinq recommandations. Le mandat portait sur l'agrandissement de l'affectation industrielle sur le secteur Jacques Cartier. Cette modification fait suite à une modification du Schéma d'aménagement de développement de l'agglomération de Longueuil survenue en janvier 2023.

Près de 45 citoyens ont pris part à la démarche de consultation et ont pu recevoir toute l'information pertinente et les éclaircissements de la Ville sur les potentiels projets en préparation dans le secteur. Les participants ont aussi contribué à la démarche en faisant part à la commission de leurs opinions et préoccupations, notamment en ce qui a trait aux mesures de mitigation des nuisances à mettre en place.

Ce rapport conclut le premier mandat confié à l'Office de participation publique de Longueuil par le conseil de la Ville du simple fait de la loi et de sa compétence en urbanisme.

«?Nous sommes heureux d'avoir pu démontrer tant à la population de Longueuil qu'à l'administration municipale qu'on pouvait traiter des sujets règlementaires d'une autre façon?» dit Julie Caron-Malenfant, présidente de l'Office de participation publique de Longueuil. «?La suite du travail, pour nous, consiste à trouver de nouveaux moyens pour que les consultations entourant le plan d'urbanisme soient encore plus accessibles et intéressantes pour la population?», conclut-elle.

Le rapport complet de la démarche sur la concordance du Plan d'urbanisme au Schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil est disponible sur le site web de l'Office de participation publique de Longueuil.

À propos de l'Office de participation publique de Longueuil ?

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en oeuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil.

