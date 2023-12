GROUPE ADF INC. INVITATION À L'APPEL CONFÉRENCE T3-2024





Périodes de trois (3) mois et de neuf (9) mois close le 31 octobre 2023

TERREBONNE, QC, le 1er déc. 2023 /CNW/ - GROUPE ADF INC. ("ADF" ou la "Société") (TSX: DRX) publiera les résultats de son troisième trimestre et de la période de neuf (9) mois clos le 31 octobre 2023, le 7 décembre 2023 à 7 h (heure de l'Est).

M. Jean-François Boursier, chef de la direction financière de Groupe ADF inc. tiendra un appel conférence avec les investisseurs le même jour à 10 h (heure de l'Est), durant lequel il discutera des plus récents résultats de la Société et des perspectives pour les trimestres à venir.

Cet appel conférence se déroulera en anglais. Les analystes financiers pourront cependant poser leurs questions en français durant la séance de questions et réponses qui suivra la présentation de la direction d'ADF.

Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone sur https://emportal.ink/40oMbin pour recevoir un rappel automatisé instantané.

Vous pouvez également joindre l'appel par un opérateur en composant le 1 (888) 390-0620 quelques minutes avant l'heure de début prévue pour l'appel conférence.

Une réécoute de l'enregistrement de cet appel sera disponible à compter de 13 h le 7 décembre 2023 jusqu'au 14 décembre 2023 à minuit, en composant le numéro 1 (888) 259-6562; suivi du code d'accès 107524 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre en mode écoute.

SOURCE Groupe ADF Inc.

1 décembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :